Pati Chapoy arremete contra Cazzu por “manchar” el nombre de Christian Nodal: ¿La tacha de mentirosa?

La periodista de espectáculos Pati Chapoy volvió a colocarse en el centro de la polémica tras arremeter contra la cantante argentina Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu. En Ventaneando, Chapoy acusó a la trapera de manchar el nombre de Christian Nodal... ¿por qué lo dijo?

Pati Chapoy se vio obligada a cerrar su cuenta de X tras ola de hate de fanaticos de Cazzu / Redes sociales

¿Por qué Cazzu actuaría legalmente contra Christian Nodal?

Tras la celebración del segundo cumpleaños de su hija en Argentina, organizada por Cazzu, comenzaron a circular versiones sobre un posible conflicto legal con Christian Nodal. De acuerdo con el programa Lubox TV, la cantante de estaría considerando iniciar un proceso judicial en Argentina con el fin de obtener la custodia absoluta de la menor.

Entre los posibles motivos que respaldarían esta decisión se encontrarían:



La falta de constancia de Nodal en su rol como padre, evidenciada por su ausencia en momentos clave para la niña.

Supuestos incumplimientos en el pago de la pensión alimenticia (y baja cantidad ), lo que habría generado fricciones entre ambos.

), lo que habría generado fricciones entre ambos. La negativa del cantante a permitir que la niña viaje al extranjero con su madre durante giras o compromisos laborales.

Hasta el momento, Cazzu no ha emitido comentarios oficiales sobre la situación. Sin embargo, según fuentes citadas por Lubox TV, la artista esta vez estaría dispuesta a tomar acciones legales.

Cazzu presentría acciones legales contra Christian Nodal / Especial

¿Por qué Pati Chapoy defendió a Christian Nodal de Cazzu y sus acusaciones?

Durante la emisión de Ventaneando, Pati Chapoy no se guardó nada. Según la periodista, Cazzu ha utilizado los temas personales y legales que la vinculan con su expareja, Christian Nodal, como herramienta de marketing para apelar emocionalmente a sus seguidores en México.

A partir de las insistentes declaraciones de Cazzu, donde está tratando de dejar muy mal parado a Christian Nodal obviamente el abogado de Christian Nodal por órdenes de Christian Nodal da a conocer un comunicado. Pato Chapoy

Chapoy calificó a Cazzu de “mentirosa” y acusó a la artista de difundir información falsa para victimizarse y ganarse el apoyo de un público joven. “ Mucho del éxito actual de Cazzu obviamente tiene mucho que ver el que ella permanentemente está utilizando esa información falsa en contra de Christian Nodal, para levantar el morbo con todas las jovencitas. ”

Aseguró que esta información solo afecta directamente a su hija de dos años:

Creo que en eso Cazzu se está equivocando muchísimo y debería de... debería de hacer un alto y darse cuenta que a la única que está perjudicando es a su hija, la niña tiene 2 años y no se vale Cazzu que hagas todo lo que estás haciendo con el afán de tener éxito y llenos en las presentaciones que haces aquí en México. Pati Chapoy

¿Cazzu ha mentido sobre Christian Nodal en su papel como papá?

Hace pocas horas, Christian Nodal respondió a las declaraciones de su expareja, Cazzu, a través de un comunicado difundido por su abogado. En este se aclara que, aunque no existe un acuerdo legal formal entre ambos, el cantante ha estado cumpliendo con una pensión que incluso supera lo que exige la legislación argentina. Por ello, cualquier afirmación en sentido contrario sería falsa y estaría afectando emocionalmente a la hija de ambos.

Christian Nodal / Redes sociales

Asimismo, el comunicado afirma que Nodal nunca se ha opuesto a que la niña viaje con su madre, incluso en ocasiones en que no ha sido notificado previamente. También se destaca que el artista siempre ha mostrado disposición para llegar a acuerdos que favorezcan el bienestar de su hija.

“Por otro lado, la madre de la pequeña ha hablado públicamente sobre una de las mediaciones que se llevó a cabo en los últimos meses. Estos son procesos de carácter confidencial y protegidos por la ley argentina, y su divulgación pública constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento. Cabe destacar que el proceso judicial familiar en Argentina de mi representado Christian Jesús González Nodal, fue atendido por otro abogado, quien jamás tuvo contacto presencial con la madre. (...) Tanto el abogado como mi representado actuaron siempre con las mejores intenciones.” Abogado de Christian Nodal

El mensaje concluye con un llamado a Cazzu para que evite usar temas familiares con fines mediáticos, ya que esto, según el abogado, solo perjudica la estabilidad emocional de la menor.

“ Estos temas familiares no deberían usarse para generar polémica bajo el pretexto de concientizar, y mucho menos cuando, bajo ese mismo intento, se recurre a la mentira o a versiones distorsionadas de los hechos, ya que ello solo prolonga el conflicto y daña a la menor ”, se indicó en el comunicado.

