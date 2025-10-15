¿Cazzu miente? Nodal la ‘desenmascara’; asegura que ¡ella es quien le impide ver a su hija!: “No hay respuesta”

Un nuevo capítulo se escribe en la polémica entre Christian Nodal y Cazzu. Luego de que esta última diera una serie de declaraciones que ponen en tela de juicio su papel como padre, el esposo de Ángela Aguilar rompe el silencio y la desmiente. ¿qué dijo?

Christian Nodal / Redes sociales

Lee: Pepe Aguilar confirmado para los Latin Grammy 2025, pero fans lo destrozan en redes: “Solo una canción pegó”

¿Cuál es la relación que tiene Christian Nodal con la hija que tuvo con Cazzu?

Mucho se ha dicho sobre la paternidad de Christian Nodal. En redes sociales, se le ha juzgado como un “mal padre” por las especulaciones que han surgido en los últimos meses, así como por ciertos comentarios que ha hecho la cantante.

Y es que, en octubre de 2024, tan solo unos meses después de la ruptura, la argentina mencionó que Nodal solo había visitado dos veces a su hija desde que se habían separado. Christian reconoció esto, pero explicó que era por sus compromisos laborales.

En agosto de 2025, Cazzu señaló que la pensión alimenticia que recibía no era lo que a ella le parecía “justo2. No obstante, destacó que no iba a iniciar un proceso legal por ello, ya que ella trabajaba mucho para darle lo mejor a su pequeña.

Poco después de esto, declaró que Nodal le había retirado el permiso para viajar con su pequeña, pese a ser por cuestiones laborales. Durante su reciente llegada a México, mencionó que había podido venir con su hija tras hacer algunos trámites legales.

Las cosas solo empeoraron después de que Javier Ceriani reportara que, presuntamente, Nodal no solo no asistió a la fiesta de cumpleaños de la menor, realizada en septiembre, sino que también presuntamente le mandó un regalo barato que ni siquiera habría escogido él.

Cazzu / Redes sociales

No te pierdas: Cazzu rompe el silencio sobre los “regalos baratos” de Christian Nodal en el cumpleaños de su hija

¿Cazzu ha mentido sobre Christian Nodal y su papel como padre?

Hace algunas horas, Christian Nodal, a través de un comunicado emitido por su abogado, responde a todos los señalamientos de su exnovia, Cazzu. En primer lugar, se aclara que, pese a no existir un “acuerdo legal”, el cantante da hasta más pensión de la establecida por la ley de Argentina, por lo que “cualquier versión es falsa” y solo perjudica “emocionalmente” a la menor.

También sostiene que jamás ha negado que la pequeña viaje con su madre, incluso cuando esta última, en ocasiones, no le notifica. De igual manera, resalta que su cliente siempre ha tenido las mejores intenciones para llegar a un acuerdo que beneficie a la niña.

Abogado de Christian Nodal “Por otro lado, la madre de la pequeña ha hablado públicamente sobre una de las mediaciones que se llevó a cabo en los últimos meses. Estos son procesos de carácter confidencial y protegidos por la ley argentina, y su divulgación pública constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento. Cabe destacar que el proceso judicial familiar en Argentina de mi representado Christian Jesús González Nodal, fue atendido por otro abogado, quien jamás tuvo contacto presencial con la madre, ya que todas las audiencias se realizaron de manera virtual (vía Zoom); nunca la vio a los ojos porque hablaba a través de una computadora. Tanto el abogado como mi representado actuaron siempre con las mejores intenciones.”

Mediante el comunicado, se le hace un llamado a Cazzu para que deje de “generar polémica” usando los “temas familiares”, resaltando que eso solo daña la salud emocional de la niña.

“Estos temas familiares no deberían usarse para generar polémica bajo el pretexto de concientizar, y mucho menos cuando, bajo ese mismo intento, se recurre a la mentira o a versiones distorsionadas de los hechos, ya que ello solo prolonga el conflicto y daña a la menor”, se indica.

Mensaje de Nodal / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Cazzu y Nodal se reencontrarán en México? La cantante revela que el abogado del cantante ¡la contactó!

¿Christian Nodal luchará por la custodia de su hija con Cazzu?

El abogado de Christian Nodal sostuvo que su “representado” ha intentado comunicarse con el equipo legal de Cazzu para llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas. Sin embargo, hasta el día de hoy, sigue sin obtener respuesta.

“Mi representado, me ha hecho saber que no hay nada que le gustaría más que ver y convivir con su hija, sin embargo, las gestiones para lograr comunicación o acuerdos se han realizado exclusivamente por la vía legal en representación de Christian Jesús González Nodal, he contactado personalmente a la abogada de la madre de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta alguna” Abogado de Christian Nodal

Para finalizar, se informó que se comenzarán los trámites para que la menor obtenga la nacionalidad mexicana. Si bien solo se menciona que es para que la pequeña comparta las “raíces” de su padre, muchos consideran que podría ser una estrategia para tratar de obtener la custodia.

“Por este medio, también se comunica de manera pública y respetuosa la intención de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicanos de la pequeña hija de mi representado. Este deseo ya había sido expresado previamente por Christian Jesús González Nodal, quien considera un honor transmitirle a su hija el orgullo de sus raíces y de ser mexicana, así como su deseo de que también pueda disfrutar plenamente de la identidad y las oportunidades que ello representa”, concluye.

Hasta el momento, Cazzu no se ha pronunciado ante el comunicado de su exnovio y solo ha usado sus redes sociales para compartir algunas fotos del concierto que dio en México recientemente.

Mira: ¿Ángela Aguilar celebró su cumpleaños 22 sin Christian Nodal? Foto compartida por ‘el Gordo’ lo revela