Christian Nodal explota en redes tras críticas a su paternidad:“Hablan tanta mierd4”

Luego de que Christian Nodal confirmara su relación con Ángela Aguilar, apenas semanas después de anunciar su ruptura con Cazzu, el cantante fue objeto de duras críticas en redes sociales. Los comentarios no solo se centraron en su nueva pareja, sino también en su separación de Cazzu y en su paternidad.

Tras el reciente festejo por el primer cumpleaños de su hija, algunos usuarios aprovecharon para volver a criticar a Nodal. Esta vez, no por su ausencia en la fiesta, ya que se sabe que estuvo presente, sino por no haber compartido fotos de su hija ni haberla felicitado públicamente en redes sociales, algo que tanto Cazzu como su madre, Cristina Nodal, sí hicieron.

Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu / IG: @Cazzu/ FB: Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal explota ante las críticas

Cansado de las críticas, Nodal decidió romper el silencio y lanzó un contundente mensaje a sus detractores, explicando por qué no comparte imágenes de su hija en redes.

“Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, qué mal lo otro... Yo soy bien consciente. No hablo por los fans, hablo de los medios, desde los más prestigiosos hasta los más bajos, de influencers, payasos y de todo tipo, como usan una imagen con mi hija para decir: ‘Ah, no, este no quiere pagar manutención', ‘Ah, no, que una juez dijo esto y que negoció lo otro’, etc., etc.

“Hablan tanta mierd4, se inventan tanta cosa. Yo no tengo estómago para leerlos. Un post, así sea con todo el corazón, con toda la mejor energía, se hace un mugrero en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien, pero yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso”, expresó Nodal en un video para sus historias de Instagram.

Nodal también compartió su visión sobre lo que realmente importa para él en su rol de padre, subrayando que su prioridad es estar presente en la vida de su hija, aunque eso signifique largos viajes para poder compartir momentos con ella. Para el cantante, el amor se demuestra con acciones, no con publicaciones en redes.

“Lo que sí tiene valor para mí es que cuando mi hija abra el álbum de fotos familiares, vea que su papá siempre está ahí, que siempre intenta estar ahí para ella, y que, para estar con ella, vuela 24, 26, 28 horas para poder compartir cosas con ella. No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos si es una bebé" Christian Nodal

Cazzu y Christian Nodal fueron vistos en una joyería mexicana, antes de viajar a Costa Rica de vacaciones / Instagram: @nodal

“Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no le falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada. Creo que desde ahí va el amor, no desde un post”, aseguró el cantante.

En su contundente mensaje, Nodal también pidió que no se entrometan en asuntos familiares y lanzó un último consejo a quienes creen que todo lo que ocurre en redes sociales es la realidad.

“Hay un límite. No se metan en estas cosas. Si se creen todo lo que pasa en redes, es su problema, no el mío”, concluyó.

