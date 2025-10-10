¿Ángela Aguilar celebró su cumpleaños 22 sin Christian Nodal? Foto compartida por ‘el Gordo’ lo revela

Hace algunos días, Ángela Aguilar celebró su cumpleaños número 22. En redes sociales, familiares y amigos le extendieron sus felicitaciones. También le hicieron una fiesta íntima y muy lujosa cerca de la playa. No obstante, algo que llamó la atención fue la aparente ausencia de su esposo, Christian Nodal. Y es que, además de no pronunciarse en redes sociales, tampoco se le vio en las fotos filtradas de la celebración, ¿realmente faltó al festejo?

Nodal y su esposa / Redes sociales

¿Cómo celebró Ángela Aguilar su cumpleaños número 22?

El pasado 8 de octubre, Ángela Aguilar cumplió 22 años. Desde el comienzo, la joven usó sus redes sociales para repostear algunas felicitaciones de familiares y amigos. Posteriormente, su padre, Pepe Aguilar, subió un video junto a una dedicatoria en la que le expresaba lo orgulloso que se siente de ella.

Por otra parte, Leonardo Aguilar, hermano de la cantante, compartió un video desde la fiesta, en el que también le dedica unas emotivas palabras a la joven.

“La voy a cuidar siempre, toda mi vida. Hay pocas personas por las que yo siento tanto apego, tanto cariño, tanto amor, como siento con Ángela. Se merece todo, seguirá brillando, de aquí hasta que Dios se acuerde de ella. Te quiero mucho, Ángela, felicidades”, expresó.

En el clip, se puede observar que fue una fiesta con código de vestimenta, pues todos los invitados estaban de blanco. Aunque el evento fue íntimo y no hubo acceso a la prensa, el periodista Pablo Chagra reportó que contó con la presencia de grandes celebridades como Marc Anthony y Grupo Firme.

Fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Christian Nodal no fue a la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar?

Debido a que Christian Nodal no emitió ninguna felicitación para su esposa en redes sociales ni apareció en las primeras imágenes de la fiesta, mucho se especuló que estaba peleado con Ángela Aguilar.

Y es que esta clase de rumores no son nuevos, en múltiples ocasiones se ha dicho que la pareja estaba lidiando con una presunta crisis matrimonial, algo que, en su momento, el mismo cantante ha desmentido diciendo que está más feliz que nunca junto a su esposa.

En medio de todas las especulaciones, ‘el Gordo’, la mascota de Pepe Aguilar, usó su Instagram para compartir una foto junto a Ángela Aguilar y Christian Nodal: “Celebrando la vida de mi adorada @angela_aguilar_”, se lee en la descripción.

En dicha imagen, se ve a Nodal vistiendo de blanco, algo que, para muchos, es un indicativo de que sí estuvo en la fiesta, solo que no lo quiso hacer público.

Cabe destacar que, en los últimos días, Nodal se ha mantenido ausente de sus redes sociales. Siendo la foto su “reaparición” en internet. Los comentarios de la publicación eran divididos; si bien la mayoría afirmaron que los tres se “veían hermosos”, algunos no dudaron en “burlarse” y volver a criticar su romance.

¿Cómo se dio la relación entre Nodal y Ángela Aguilar?

El romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar comenzó en mayo de 2024, tan solo dos semanas después de que él anunciara su ruptura con Cazzu, la madre de su hija. Casi dos meses después, se casaron en una ceremonia íntima en Cuernavaca. El evento contó con la presencia de familiares y amigos más cercanos a la pareja.

Desde el inicio, su relación ha sido sumamente controvertida. Y es que, hasta el día de hoy, Ángela sigue siendo señalada como la “tercera en discordia” en el noviazgo entre Cazzu y Nodal.

Si bien los esposos han negado esto en múltiples ocasiones y hasta han dicho que la argentina ya sabía de su romance incluso desde antes de que se hiciera oficial, la ex del mexicano ha desmentido esto, asegurando que se enteró al igual que el resto de la gente, es decir, mediante redes sociales.

Hace poco, Nodal confesó que se había casado “espiritualmente” con Ángela a mediados de mayo de 2024 cuando viajaron a Roma. También reiteró que Cazzu sabía del romance con Ángela, asegurando que su relación con ella terminó tiempo antes de que se anunciara.

Por su parte, Cazzu siempre les ha deseado lo mejor y solo ha hecho reclamos a Nodal por temas referentes a la hija que tienen en común, como la pensión y su negativa a permitirle que la menor viaje con ella.

