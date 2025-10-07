Madrina de Nodal aclara rumores y asegura que el cantante cumple con su hija: “No es un padre ausente”

Eli Castro, madrina del cantante Christian Nodal, se encuentra en el centro de la polémica luego de anunciar que asistirá al concierto que la rapera argentina Cazzu ofrecerá en Guadalajara, Jalisco, el próximo 16 de octubre como parte de su gira Latinaje. La noticia provocó comentarios divididos en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron su asistencia como un respaldo a la cantante en medio de los supuestos conflictos legales por la custodia de la hija de Cazzu y Nodal.

En una reciente entrevista para el programa ¡Siéntese quién pueda!, Castro rompió el silencio sobre su postura y aclaró varios rumores en torno a Christian Nodal y su relación con su hija, así como la supuesta preferencia hacia Cazzu.

Eli Castro, madrina de Christian, reacciona a la canción de Cazzu / IG: @cazzu / @nodal / @elicastro

¿Qué dijo Eli Castro, madrina de Christian Nodal, sobre su ausencia en la vida de su hija?

Eli Castro puso fin a las especulaciones que señalaban que Christian Nodal presuntamente no es un padre presente en la vida de la hija que comparte con la rapera Cazzu. Durante una entrevista para el programa ¡Siéntese quién pueda!, la también figura pública defendió a su ahijado y aseguró que Nodal sí está presente en la vida de la pequeña, aunque muchos opinen lo contrario.

Con tono firme, Castro pidió respeto hacia el intérprete de Adiós amor, señalando que no se deben emitir juicios sin conocer la realidad:

“Él no está siendo un padre ausente, ojo, no pongan palabras en la boca de nadie ni se sientan jueces ni mucho menos. Formamos algo precioso y maravilloso”, Eli Castro

Eli reconoció que, actualmente, no mantiene una relación cercana con Nodal, pero dejó claro que eso no cambia el cariño y la admiración que siente por él.

“Tiene mucho tiempo que no lo veo, me gustaría hablar con él, pero los tiempos de Dios son perfectos” Eli Castro

La madrina de Nodal también resaltó que el cantante siempre ha sido una persona auténtica y transparente, que no teme expresar lo que siente sin filtros:

“No tiene tapujos, no está mintiendo. Él dice lo que siente, les guste o no les guste, él es transparente y es Christian Nodal.” Eli Castro

Con estas declaraciones, Eli Castro intentó frenar las críticas en contra del artista, quien en los últimos meses ha estado en el ojo público debido a su separación de Cazzu y su nueva relación con Ángela Aguilar.

#Exclusiva #ChristianNodal #Cazzu #ÁngelaAguilar ♬ original sound - SienteseQuienPueda @sientesequienpueda 💥 En exclusiva 💥 Hablamos con Eli Castro, madrina de Christian Nodal, quien rompe con los rumores y deja todo clarito 👀✨ “Yo soy su madrina de Primera Comunión, y jamás he estado en contra de Cazzu —una mujer maravillosa que entregó su vida a Christian. Él siempre ha sido transparente, dice lo que siente y toma sus propias decisiones”. 💬 Además, defiende que Nodal no es un padre ausente y pide que no se distorsionen sus palabras. #SiénteseQuienPueda

¿Por qué dijeron que Eli Castro la madrina “traicionera” de Christian Nodal?

La controversia estalló cuando Eli Castro, madrina de Christian Nodal, anunció en redes sociales que asistiría al concierto de Cazzu en Guadalajara, Jalisco, como parte de su gira Latinaje. De inmediato, su nombre se volvió tendencia y muchos internautas la calificaron de “traicionera”, al considerar que estaba tomando partido por la expareja del cantante en medio de su separación.

La polémica se intensificó debido a los rumores sobre un posible conflicto legal entre Nodal y la rapera argentina por la custodia de su hija. Para algunos fanáticos, la asistencia de Castro al evento representaba una supuesta “deslealtad” hacia el sonorense, con quien mantiene un lazo especial al ser su madrina. Sin embargo, Eli aclaró que su decisión no tiene nada que ver con apoyar un bando, sino con admirar el talento de una artista que también forma parte de su círculo cercano.

A través de TikTok, Eli compartió su entusiasmo por el show y rápidamente los comentarios se dividieron. Mientras algunos la criticaron, otros aplaudieron su postura.

Madrina de Christian Nodal / Redes sociales

¿Quien es Eli Castro, la madrina de Christian Nodal?

Eli Castro, cuyo nombre completo es Elizabeth Margarita Castro Cárdenas, es una reconocida conductora de televisión originaria de Guadalajara, Jalisco. Durante más de 17 años fue titular del programa ‘Qué quiere la banda’ de Televisa Guadalajara, consolidándose como una figura cercana al medio regional mexicano. Además de su carrera en televisión, ha tenido participación en el ámbito público como funcionaria en la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (Injalreso) y fue imagen de la inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP).

Su relación con Christian Nodal es de carácter espiritual: Eli se considera su madrina “ante Dios”, bajo la fe católica que los une, aunque no exista parentesco sanguíneo. En distintas entrevistas ha expresado el cariño y respeto que siente por el cantante, a quien acompañó desde sus inicios artísticos. A pesar de no haber sido invitada a su boda con Ángela Aguilar, Castro ha dejado claro que no hubo molestia alguna y que mantiene su aprecio hacia él. Recientemente, ha salido en defensa de Nodal ante las críticas sobre su papel como padre, asegurando que el artista no es un hombre ausente en la vida de su hija.

