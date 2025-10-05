Christian Nodal presume su nuevo físico: la foto que encendió las redes

Christian Nodal volvió a encender polémica el pasado 30 de septiembre al compartir una fotografía en sus historias de Instagram donde muestra el resultado de su constancia en el gimnasio. El intérprete de Adiós amor y Botella tras botella ha enfrentado críticas durante años relacionadas con su peso, estilo personal y tatuajes, incluso recibiendo burlas públicas de otros artistas como J Balvin en 2022. Con esta publicación, Nodal parece mostrar los cambios físicos que ha logrado y cómo ha respondido a los comentarios de sus seguidores y detractores.

Te puede interesar: Cazzu rompe el silencio: las injusticias que sufrirá su hija y la supuesta demanda contra Nodal

Christian Nodal tiradera / Redes sociales

¿Qué cambios físicos presume Christian Nodal en sus redes sociales?

La foto publicada el 30 de septiembre muestra a el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, en un gimnasio, frente a un espejo, con el torso descubierto y tatuado. Según sus seguidores, los cambios son evidentes: un abdomen más marcado, pectorales definidos y brazos tonificados. El cantante ha compartido que su transformación es producto de meses de entrenamiento constante, acompañado de una dieta equilibrada y disciplina en el gimnasio.

Además, el fondo musical elegido por Nodal, la canción A mí no me tumba nadie, parece reflejar su estado de ánimo actual y la seguridad que transmite tras superar comentarios y críticas sobre su apariencia. La publicación generó rápidamente miles de reacciones y comentarios en Instagram, donde seguidores celebraron su esfuerzo y constancia.

Te puede interesar: Leonardo Aguilar revela el polémico consejo que Nodal le dio: “Te hace falta inestabilidad en tu vida”

Christian Nodal / Captura de pantalla

¿Cómo ha cambiado la vida de Christian Nodal tras confesar que lleva más de dos años en terapia?

Christian Nodal reveló en una entrevista para Ventaneando que lleva más de dos años asistiendo a terapia y psicoanálisis. Según explicó, este proceso le ha permitido entender mejor sus emociones y reconocer que la ansiedad puede ser un privilegio, ya que le da tiempo para reflexionar sobre su vida.

“Llevo más de 2 años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado mucho a canalizar y entender muchas cosas de la vida… la ansiedad es un privilegio” Christian Nodal

Este testimonio ha generado reacciones diversas en redes sociales, donde algunos usuarios valoran su apertura y otros cuestionan sus declaraciones, pero queda claro que la terapia forma parte importante de su bienestar emocional y crecimiento personal.

Te puede interesar: ¿Cazzu aún extraña a Christian Nodal? Revelan que tiene fotos del cantante en su casa

Christian Nodal revela que tiene secuelas físicas de accidente automovilístico y que también toma terapia psicológica / Captura de pantalla de youtube: ‘Hoy’

¿Cuáles son las polémicas de Christian Nodal?

A lo largo de su carrera, Christian Nodal ha sido objeto de comentarios y críticas relacionados con su imagen. En 2022, J Balvin se burló públicamente de la apariencia de Christian Nodal, lo que desató un intercambio mediático entre ambos artistas. Además, Nodal ha enfrentado constantemente comentarios sobre su peso, tatuajes y estilo personal, algunos de los cuales se viralizaron en redes sociales.

Con la publicación de su cambio físico, según los internautas buscaría poner fin a algunas de estas críticas, mostrando un compromiso con su salud y disciplina en el gimnasio. La respuesta de sus seguidores ha sido masiva, destacando tanto la transformación física como el mensaje de superación personal que transmite a través de sus redes.

Te puede interesar: Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, arremete contra tiktokers qué hablan de él: “Les hace bien”