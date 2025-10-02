Leonardo Aguilar revela el polémico consejo que Nodal le dio: “Te hace falta inestabilidad en tu vida”

Durante una reciente presentación, Leonardo Aguilar habló como nunca de su relación con Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar. El joven artista e hijo de Pepe Aguilar expuso detalles de una conversación que sostuvo con el cantante sonorense, quien además es su cuñado. ¡Le dio un contundente consejo! ¿Para su vida sentimental?

Leonardo Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué consejo le dio Christian Nodal a Leonardo Aguilar, su cuñado?

Leonardo Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, relató en la última presentación que tuvo con su familia, que, en una conversación con Nodal sobre la composición musical, le expresó que se sentía bloqueado creativamente. Ante esto, Christian Nodal le respondió:

“Te hace falta un poquito de inestabilidad en tu vida”. Christian Nodal

Nodal / Redes sociales

Esta frase impactó al joven cantante, quien reconoció la claridad del consejo y reflexionó sobre sus propias vivencias. “Y yo le dije: ‘Tal vez tengas razón’”. Continuó el joven cantante frente al público.

Leonardo, entre risas, admitió que los periodos en los que está soltero suelen ser los más productivos para su creatividad, mencionando:

“Y cuando ya no tengo novia, que empiezo a componer sin parar. Así que hace poco me hice más hombrecito” Leondardo Aguilar

¿Cómo es la relación entre Leonardo Aguilar y Christian Nodal, su cuñado?

Leonardo Aguilar ha comentado anteriormente que se lleva bastante bien con Christian Nodal. En una entrevista, el joven artista reveló que, en el entorno familiar, tanto con Ángela como con su cuñado, suelen reunirse para componer y compartir ideas musicales. “Nos juntamos a componer y salen cosas muy padres”, señaló sobre estas sesiones creativas.

“Y luego, ‘oye Ángela, Christian, vamos a juntarnos a componer o a platicar, o qué opinan de esto…’, como lo hice con mi papá durante mucho tiempo” Leonardo Aguilar

En una entrevista de agosto de 2025, reveló que llevan una relación familiar muy buena.

“Necesito acordarme de que no solo es amigo, es esposo de Ángela. Hay veces de que estamos él y yo cotorreando de que 6 de la mañana... cantando canciones. Y de repente es como... Ángela está ahí a lado, perdón”, Leonardo Aguilar

Christian Nodal, Marc Anthony, Carín León y Leonardo Aguilar.

¿Qué proyectos musicales han realizado juntos Christian Nodal y Leonardo Aguilar?

Leonardo Aguilar y Christian Nodal han trabajado juntos en la creación de canciones. Incluso, el joven artista confirmó que ya existe una colaboración creativa entre ellos. Aunque aún no han grabado un dueto, no descarta que suceda en el futuro.

Además, Leonardo Aguilar ha compartido en redes sociales momentos en los que se le ve acompañado de Christian Nodal y Ángela Aguilar, lo que refleja la buena relación que existe entre ellos. Estas interacciones han sido bien recibidas por sus seguidores, quienes destacan la unión familiar y la colaboración artística entre los tres.

