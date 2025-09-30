Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, arremete contra tiktokers qué hablan de él: “Les hace bien”

Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, vuelve a generar polémica, luego de lanzar fuertes comentarios contra los creadores de contenido en TikTok. Estas declaraciones se suman a la lista de episodios recientes que han puesto al cantante sonorense bajo el escrutinio mediático. ¿Qué fue lo que dijo el interprete de Botella tras botella? Aquí te damos toda la infomación.

Te puede interesar: Filtran foto de los padres de Nodal, presuntamente, en el festejo de su nieta con Cazzu

Christian Nodal se presentó en la Supernova 2025 / Captura de pantalla

¿Qué dijo Christian Nodal sobre los tiktokers que hablar sobre él en redes sociales?

En medio de una entrevista con el programa de entretenimiento colombiano La red, Christian Nodal lanzó un mensaje directo hacia los tiktokers que suelen comentar sobre su vida y carrera. El cantante declaró:

“La mayoría del tiempo es pura mentira, entonces ya lo tomo como lo que es: son ganas de hablar, joder y que ahí... O sea, les hace bien hablar de mí, económicamente la gente habla mal de mí les hace bien, mejor que hablar bien o hablar simplemente. Creo que es redituable y los números lo confirman” Christian Nodal

Sus palabras encendieron de inmediato la discusión en redes sociales, donde usuarios y creadores de contenido reaccionaron de forma crítica. Algunos señalaron que Nodal suele ser protagonista de titulares precisamente por las declaraciones que él mismo da, mientras que otros coincidieron en que el cantante enfrenta una constante exposición mediática que lo vuelve tema recurrente en plataformas digitales.

Te pude interesar: Kunno revela que el hate contra Ángela Aguilar está afectando su carrera: “Muy desafortunado”

Christian Nodal estuvo en el Supernova 2025, y los asistentes estallaron / Captura de pantalla internet

Ver a partir del minuto 2:28

¿Cuál fue la última polémica de Christian Nodal y Ángela Aguilar en un concierto?

La reciente confrontación con los tiktokers se suma a un episodio ocurrido durante la presentación gratuita de Christian Nodal en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), como parte del 92 aniversario de la institución. Aunque el concierto reunió a muchos estudiantes y fue celebrado por la comunidad universitaria, la vida personal del artista nuevamente salió a flote.

Durante el espectáculo, una parte del público lanzó consignas en apoyo a Cazzu y abucheos en contra de Ángela Aguilar, actual esposa del cantante. Nodal detuvo unos segundos el espectáculo y se dirigió a su publico diciendo:

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza, y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí” Christian Nodal

A pesar de la tensión en el ambiente, retomó el control del escenario y continuó con el concierto.

Testigos aseguraron que Ángela Aguilar se encontraba entre bambalinas durante el incidente, lo que habría hecho más evidente el momento incómodo. Ni la cantante ni Nodal han emitido más comentarios sobre los abucheos, aunque el intérprete aprovechó para cerrar el evento con un mensaje motivacional dirigido a los estudiantes, alentándolos a seguir sus sueños y metas académicas.

Te puede interesar: Majo Aguilar gana la batalla vs. Ángela Aguilar y Christian Nodal tras enfrentarse en premios Juventud 2025