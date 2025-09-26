Christian Nodal explota en concierto tras abucheos a Ángela Aguilar y gritos de apoyo a Cazzu, VIDEO

En medio de una noche que prometía ser inolvidable por la música, Christian Nodal, terminó protagonizando un momento tenso y viral. El cantante de regional mexicano fue abucheado indirectamente durante su presentación en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), cuando parte del público lanzó gritos en contra de su esposa, Ángela Aguilar, y mostró su apoyo a Cazzu, su ex pareja y madre de su hija ¿Qué paso? ¿Se enojó?

¿Por qué abuchearon a Ángela Aguilar y aclamaron a Cazzu en el concierto de Christian Nodal en la UANL de Monterrey?

Durante un concierto en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Christian Nodal vivió un momento incómodo cuando los estudiantes comenzaron a abuchear a su esposa, Ángela Aguilar, y al mismo tiempo corearon el nombre de Cazzu, la ex del cantante y madre de su hija

La tensión se sintió en el ambiente. Nodal, al notar los gritos, interrumpió brevemente su presentación, dejó escapar una risa nerviosa y lanzó un mensaje contundente en defensa de su esposa.

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí. ¿Ok?” Christian Nodal

El momento fue captado en video por varios asistentes y se viralizó en TikTok, Instagram y X (antes Twitter).

¿Ángela Aguilar escuchó los abucheos del público universitario en la UANL?

Aunque Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, no apareció en el escenario, varios asistentes aseguraron que estaba tras bambalinas y que probablemente escuchó los gritos en su contra. Las imágenes de la cantante en el backstage circularon en redes, generando aún más controversia.

Los comentarios no se hicieron esperar:

“Que esto no se vuelva a repetir.”

“Pobrecita, la están crucificando por enamorarse.”

“Ya me estaba dando poquita lástima, pero me acuerdo que todos somos adultos y se me quita.”

“A todos los que gritaron Cazzu, mis respetos.”

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha hecho ninguna declaración pública sobre lo ocurrido.

¿Christian Nodal detuvo el concierto en Monterrey para responder a los estudiantes?

Más allá del incómodo episodio, Nodal aprovechó el concierto para mandar un mensaje motivador a los jóvenes de la UANL. El cantante habló de la importancia de seguir los sueños y no dejar que los obstáculos definan el rumbo de la vida.

Nodal “Yo tengo 26 años, tengo claro que ustedes deben de tener de 19 a los 21... quiero dejarles saber que ningún sueño es tan grande, ninguna meta es inalcanzable, todos los sueños se cumplen. Un día yo decidí no ir a la universidad porque me funcionó desde otra manera, el arte, algo que me apasiona. Lo más cercano a tener un título de universidad son 6 Grammys, es el único orgullo que le puedo llevar a mi mamá. Lo que les quiero decir es que todos los que estamos aquí somos el futuro de México, así que sigan estudiando.”

El gesto de Christian Nodal fue interpretado como una defensa pública hacia su esposa.

La intervención fue aplaudida por muchos de los asistentes y permitió cerrar el espectáculo con un ambiente más positivo. Sin embargo, en redes sociales la conversación se mantuvo enfocada en los abucheos hacia Ángela y la respuesta de Nodal.

Cabe destacar que este episodio ocurrió pocos días después del cumpleaños de su hija de Christian Nodal y Cazzu, evento al que el cantante no asistió, lo que generó críticas, especialmente porque poco después compartió imágenes de una escapada romántica con Ángela Aguilar. La polémica creció aún más cuando el periodista Javier Ceriani aseguró que Ángela y su madre presuntamente habrían recurrido a una “chamana” para perjudicar a Cazzu, quien, según él, estaría tan incómoda con la situación que teme regresar a México por miedo a la familia Aguilar. Aunque no hay pruebas, los rumores han alimentado la narrativa de una supuesta rivalidad entre ambas cantantes.