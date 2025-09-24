Ángela Aguilar publica fotos de momentos privados con Christian Nodal, él reacciona y desata comentarios

En medio de rumores y comentarios que circulan en redes sociales, reapareció Ángela Aguilar con nuevas publicaciones con Christian Nodal que dieron de qué hablar. La hija de Pepe Aguilar compartió imágenes inéditas junto a su esposo, dejando ver momentos íntimos de su relación. Las impactantes fotos colapsaron las redes, pero la reacción del cantante de regional mexicano, verdaderamente, las hizo explotar. ¡Se soltó una ola de comentarios! Ya todo es viral. Te contamos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿Qué fotos compartió Ángela Aguilar con Christian Nodal?

En las instantáneas publicadas en Instagram, Ángela Aguilar mostró detalles de su relación con Christian Nodal, con imágenes que hasta ahora se mantenían en privado. La intérprete de ‘Mis amigas las flores’ se mostró sonriente con un vestido de manta blanco bordado con flores rojas y rosas, mientras que Nodal posó a su lado con una guayabera blanca.

Las publicaciones no pasaron desapercibidas. Miles de seguidores comentaron, algunos felicitando a la pareja y enviando buenos deseos, mientras otros aprovecharon para recordar los rumores que en días recientes rodearon a Christian Nodal, luego de que una fan asegurara que el cantante la miró constantemente durante un concierto en Morelia.

Ángela Aguilar mostró fotos junto a su esposo Christian Nodal / Instagram

¿Qué dijo Christian Nodal de las fotos que publicó Ángela Aguilar?

Entre los cientos de mensajes que recibió Ángela Aguilar en sus fotos, hubo uno que sobresalió: el de Christian Nodal. El cantante le escribió a su esposa un comentario que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

“Ay dios! Qué muñequita tan más bella” Christian Nodal

El gesto se volvió noticia porque, según internautas, no es común que Nodal exprese, de esa manera, públicamente su amor hacia Ángela. Aunque ambos han compartido momentos juntos en entrevistas y apariciones, este piropo destacó por la espontaneidad con la que el intérprete lo dejó en el perfil de su esposa, reforzando así la atención mediática sobre su relación.

¿Qué pasó con la fan que acusó a Christian Nodal de coquetearle en concierto en Morelia?

Días antes de las publicaciones de Ángela, una joven identificada en TikTok como Lay Marcamsa encendió la polémica tras asegurar que Christian Nodal la miró de manera insistente durante su concierto gratuito en Morelia, realizado el 15 de septiembre por las Fiestas Patrias.

La usuaria compartió videos en los que recopiló supuestos gestos del cantante hacia ella: miradas constantes, besos lanzados y hasta un sombrero que terminó en su balcón. Según relató, logró quedarse con el accesorio gracias a su madre, quien incluso resultó lastimada en el forcejeo con otros asistentes.

Las reacciones en redes fueron inmediatas. Mientras algunos usuarios tomaron la situación como una anécdota graciosa, otros cuestionaron la actitud del cantante y hasta hicieron comentarios dirigidos a Ángela Aguilar. Frases como “Amiga, haz justicia por Cazzu” o “Si te vuelves su amante no te funamos” inundaron los comentarios, mostrando la división de opiniones sobre la situación.

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado respecto a esta controversia. Lo que sí ha hecho es interactuar con las publicaciones recientes de su esposa, dejando claro que sigue pendiente de su vida en redes sociales.

