Ángela Aguilar presume un cuadro pintado por Christian Nodal, inspirado en ella

Ángela Aguilar ha vuelto a sorprender a sus seguidores al compartir una serie de fotografías que reflejan su vida junto a Christian Nodal. Entre las imágenes, destacó un cuadro pintado por el propio cantante, una obra de arte que ha llamado poderosamente la atención de sus fans.

La pareja ha estado en el ojo público desde que confirmaron su relación y recientemente, porque en redes aseguraron que Nodal le ‘coqueteó’ a famosa influencer. Sin embargo, Ángela demostró que ella y su marido están más unidos que nunca. A pesar de los rumores recientes sobre una posible crisis, Ángela utilizó sus redes sociales para dejar ver momentos especiales, incluyendo el gesto artístico de su esposo.

Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos en el escenario / Instagram: @angela_aguilar_ @nodal

¿Cómo es la pintura que Nodal le regaló a Ángela Aguilar?

En una serie de fotos publicadas en sus historias de Instagram, Ángela mostró cómo es un día tranquilo en su vida. Comenzó con una fotografía de ella con su look largo y otra en la sala de su casa. Sin embargo, llamó la atención una de las postales compartidas, donde se puede ver el cuadro que Christian Nodal pintó especialmente para ella.

La pintura muestra a una joven sentada de espaldas sobre un cactus, contemplando un cielo estrellado y una luna brillante. La cantante no mostró más detalles de la pieza, pero los seguidores de inmediato notaron que la figura femenina tiene un peinado corto, un detalle característico del look que Ángela llevó hasta hace poco. La imagen también revela la mano tatuada del cantante, quien aparece sosteniendo el cuadro con orgullo mientras Ángela lo observa emocionada, desmintiendo así cualquier especulación de distanciamiento.

Christian Nodal ¿sabe pintar?

Lo que pocos sabían es que, además de su carrera musical, Christian Nodal ha desarrollado una pasión por la pintura, una actividad que le permite expresar sus sentimientos de una forma distinta a la música. En una entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, el originario de Caborca, Sonora, confesó que en su tiempo libre disfruta de actividades relajantes como leer, hacer carne asada y pintar.

“Teníamos días de descanso y en el tiempo libre a mí me gusta leer, hacer carne asada (...) y quería practicar algo que fuera relajante. Entonces descubrí que me encanta pintar. Empiezo como abstracto y después toma forma. Me relaja un montón”, reveló el cantante Christian Nodal.