Adianez Hernández defiende a Ángela Aguilar y redes la destrozan: “entre amantes se apoyan”

En medio de la tormenta mediática que rodea a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal, apareció un personaje inesperado: Adianez Hernández. La actriz, que en su momento vivió un escándalo por su separación de Rodrigo Cachero tras un romance paralelo con Augusto Bravo, decidió dar su punto de vista sobre la cantante y su controversial historia de amor.

Aunque sus palabras parecían inofensivas, no tardaron en convertirse en el blanco de duras críticas en redes sociales.

Lee: Adianez Hernández muestra el momento exacto del parto de su hija con Augusto Bravo: FOTO

Adianez Hernández / Instagram: @adianezhzr

¿Qué dijo Adianez Hernández sobre Ángela Aguilar y su romance con Christian Nodal?

Durante una entrevista con Linet Puente en el programa “Ventaneando”, Adianez Hernández fue cuestionada sobre qué consejo le daría a Ángela Aguilar, quien ha sido duramente criticada por iniciar una relación con Christian Nodal en medio de rumores de infidelidad hacia Cazzu. La actriz respondió con contundencia.

La actriz no dudó en mostrar empatía con la cantante y señaló que lo mejor que puede hacer es ignorar los comentarios negativos.

“Es su vida, que sea feliz. Si a la gente le parece o no y está en contra de lo que yo diga, es su vida, no la de ustedes. Al final nadie sabe lo que pasó ahí”. Adianez Hernández

Ángela Aguilar lanza mirada fulminante a mujer que saludó a Nodal en Los 300 líderes. / IG: @angela_aguilar_

Además fue firme en decir que debe tomar en serio sus desiciones, pues eso demostraba carácter en su persona: “Es la decisión que tomaste, hazla”.

No obstante, la opinión de Adianez fue vista como un espejo de su propia historia. Al igual que Aguilar, fue acusada de ser “la otra” cuando inició su relación con Augusto Bravo, quien en ese momento era pareja de Larisa Mendizábal. La situación derivó en una ruptura con su entonces esposo, Rodrigo Cachero, lo que convirtió el tema en un escándalo mediático.

Te puede interesar: Larisa Mendizábal lanza misterioso mensaje tras el nacimiento del bebé de Adianez y su ex ¿Indirecta?

Augusto Bravo y Adianez Hernández juntos

¿Cómo es la relación actual entre Adianez Hernández y Rodrigo Cachero tras su escandalosa separació

Pese al escándalo, Adianez Hernández asegura que su relación con Rodrigo Cachero es cordial y centrada en el bienestar de sus hijos. Aunque no han vuelto a sentarse a platicar, la actriz afirma que la comunicación está abierta y que incluso hay buena relación entre su exesposo y su actual pareja.

“Para mí es importante que mis hijos convivan con su papá. La comunicación está abierta porque obviamente lo principal son nuestros hijos, nos llevamos muy bien, bendito Dios”. Adianez Hérnandez

Incluso reveló que Rodrigo y Augusto se llevan bien y hasta conversan de sus hijos.

Finalmente cuando le preguntaron si se arrepentía de algo, Adianez Hernández fue honesta: “De no haber hablado antes, porque la verdad eso ya estaba roto. Es lo que es y punto”.

Mira: Rodrigo Cachero y Adianez Hernández, su ex, se reencuentran; tomaron drástica decisión con uno de sus hijos

¿Adianez Hernández busca limpiar su imagen tras su historia de infidelidad con esta entrevista en Ventaneando?

Más allá del consejo a Ángela Aguilar, varios internautas especularon que Adianez Hernández podría estar intentando limpiar su imagen tras el escándalo de hace dos años.

“Ahora resulta que todo está bien. Pues, ¿qué va a decir? La señora necesita trabajo y por eso está dando entrevistas, para dejar entrever que lo que hizo no estuvo ‘tan mal’ y que todo bien”, escribió una persona en redes.

La percepción general fue que Adianez aprovechó la coyuntura mediática de Ángela Aguilar para reflejar su propia experiencia y mostrar que es posible salir adelante después de un escándalo de infidelidad. Sin embargo, en lugar de generar simpatía, sus palabras reabrieron heridas y la colocaron nuevamente en el ojo del huracán.

“Entre amantes se entienden y apoyan”.

“Pienso que no tiene caso este tipo de entrevistas donde la tipa hace parecer que después de una infidelidad todo es perfecto, pues para ella es lo más conveniente porque fue la que le hizo daño a dos personas”.

“¡Uy sí! Facilísimo, todos platican con todos, se toman un café y todo bien”.

“Ahora resulta que todo está bien. Pues, ¿qué va a decir? La señora necesita trabajo y por eso está dando entrevistas, para dejar entrever que lo que hizo no estuvo ‘tan mal’ y que todo bien”.

“Me causa mucho tema que hagan mediático un ‘consejo’ de: mientras seas feliz, pasa por quien sea y destruye lo que sea”.

“¡Qué bárbara la Linet! Jajajaja, le hicieron lo mismo”.

“Me extraña, Linet, que después de lo que pasaste y de haber estado en la otra cara de la moneda defiendas tanto esto”.