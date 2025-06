Natalia Alcocer se reconcilia con Adianez y arremete contra Rodrigo Cachero: “¿Piden que lo apoye? ¡Pues no!”

El escándalo amoroso entre Rodrigo Cachero, Adianez Hernández, Larisa Mendizabal y Augusto Bravo aún da de qué hablar. Natalia Alcocer, amiga cercana de Adianez, rompe el silencio y no solo la defiende ante las duras críticas que ha recibido, sino que también lanza fuertes revelaciones contra Rodrigo Cachero.

Nos contó cómo está la conductora en la etapa final de su embarazo: “Fui a su baby shower y me encanta. Yo no soy quién para juzgar. Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado”.

¿Cómo reaccionó Natalia Alcocer ante las críticas por apoyar a Adianez?

Sin embargo, admitió que, en su momento, tuvo una conversación sincera con Adianez acerca de cómo comenzó su romance con Augusto Bravo: “Le dije: ‘Hermana, habiendo tantos (hombres), fue él, pues ni modo’. Aquí estoy de jalón de oreja, como ella lo ha hecho conmigo en su momento, pero no hay nada más delicioso que ver a una amiga que espera un bebé y que construye un futuro”.

“La voy a apoyar como sea. Es que a todos nos encanta en Internet andar (criticando), como si todos fuéramos perfectos, ¿verdad?”.

Respecto a los comentarios negativos que le han llegado por continuar una relación cercana con la actriz, mientras se proclama feminista, dice: “Yo no soy Adianez. Eso es lo que tienen que entender… Yo no conozco a Larisa, y Rodrigo no era mi amigo. La que era mi amiga era Adianez. ¿Quién tiene amigos perfectos?”.

“No soy mamá de Adianez. Ella tiene a su mamá y toma sus propias decisiones. Yo puedo estar o no de acuerdo en cómo lo ha hecho o en cómo ha tomado sus decisiones. No soy ella. Le puedo jalar la oreja. Le puedo decir: ‘Amiga, no estoy de acuerdo, pero te amo y te adoro y pues venga, vamos pa’ delante’”, agregó.

¿Por qué Rodrigo Cachero le prohibió a Adianez hablar con Natalia Alcocer?

La exparticipante de Survivor México nos confesó: “Cachero le prohibió muchas veces a Adianez que me hablara y me dejó de hablar muchísimas veces, porque yo expuse mi situación, porque yo era mediática, porque no me quedaba callada”.

Ella conocía la prohibición de Rodrigo Cachero, y no fue hasta que los actores terminaron su matrimonio cuando Natalia y Adianez pudieron reconciliarse: “Yo lo sabía. Cuando se separa de Cachero es cuando (Adianez) me dice: ‘Es que él no me dejaba hablar contigo, porque eras argüendera’”.

“¿Ahora me piden que apoye al que le prohibió a mi amiga que me hablara? ¡Pues no! Lo respetaré como el papá de sus hijos. Tengo una muy buena relación. A mí el señor nunca me ha dado trabajo ni voy a sobarle la espalda a nadie por eso”.

“Si mi amiga lo ha hecho bien o mal, correcto o incorrecto, esa es su decisión. Yo, como amiga, estoy para decirle: ‘Bueno, pues yo no lo hubiera hecho así, pero pues venga, para delante’”, finalizó.

¿Cuáles han sido las polémicas más fuertes en la vida de Natalia Alcocer?

Denunció violencia doméstica y abuso físico por parte de su exesposo, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por los cargos de violencia de género.

En 2023 fue arrestada en la CDMX por asuntos de custodia y convivencia familiar.

Ha participado en realities como: Survivor México, La casa de los famosos 2 y La isla, donde ha sido una figura polémica.

Natalia Alcocer habló de lo que pasó en el reality / Instagram

¿Cómo ha sido la amistad entre Natalia Alcocer y Adianez Hernández?

Se conocieron mientras participaban en el reality Survivor México.

Aunque eran muy cercanas, dejaron de aparecer juntas por un tiempo.

Ahora que Adianez está con Augusto, volvieron a hablarse y a aparecer unidas en público.

La ex de Rodrigo Cachero estaría más enamorada que nunda de Augusto Bravo, ex de Larisa Mendizabal. / Instagram: @adianezhzr / X

¿Cómo se dio el triángulo amoroso entre Rodrigo Cachero, Adianez Hernández, Larisa Mendizábal y Augusto Bravo?

Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal

Años más tarde, Rodrigo rehízo su vida con Adianez y tuvieron 2 hijos.

Larisa, por su parte, fue pareja de Augusto Bravo.

Sorpresivamente, se descubrió que Adianez tenía una relación con Augusto, aunque no habían terminado aún con sus respectivas parejas.

Rodrigo expresó públicamente su decepción y dolor ante la situación, al enterarse del romance.

Actualmente, Augusto y Adianez