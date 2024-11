Larisa Mendizábal: ¿Qué detonó la infidelidad de Augusto Bravo y Adianez Hernández?

El escándalo entre Larisa Mendizábal y Rodrigo Cachero con sus respectivas exparejas, Adianez Hernández y Augusto Bravo, aún es uno de los temas más controversiales de la industria del espectáculo.

Este complejo caso de infidelidades dobles que se destapó el año pasado involucró a Adianez, quien era esposa de Cachero, y a Augusto, entonces pareja de Mendizábal. ¡Traicionaron a Larisa y Rodrigo!, quienes, por cierto, antes habían estado casados.

Larisa Mendizabal, Adianez Hernández y Augusto Bravo / Autor desconocido

¿Qué pasó entre Larisa, Rodrigo, Augusto y Adianez?

Recordemos que Rodrigo anunció su separación de Adianez después de once años de relación y dos hijos. Luego de esta noticia, los rumores apuntaron que su matrimonio terminó tras una infidelidad de Adianez con Augusto, entonces pareja de Larisa Mendizábal. ¡Así fue! Larisa y Rodrigo estuvieron casados antes y tienen un hijo juntos.

Larisa Mendizábal confirmó los rumores de traición por parte de su ahora ex, Bravo. Compartió su reacción a la situación. Describió este momento como doloroso y sorpresivo a través de un video de Instagram.

Por su parte, y pese a las innumerables críticas en redes sociales, Adianez y Augusto decidieron continuar con su relación amorosa. Poco después del escándalo, ambos comenzaron a salir en público y en septiembre de este año, ¡llegaron al altar!

Adianez Hernánez y Augusto Bravo boda / Instagram

Larisa Mendizábal se entera del polémico audio que le envió Rodrigo Cachero a Augusto Bravo

A un año de esta polémica, en TVNotas Larisa Mendizábal habló como nunca de la infidelidad de Bravo con Adianez. ¡Escuchó por primera vez el audio que le envió Cachero a Augusto, la pareja de Larisa de ese entonces!

Larisa Mendizábal fue la más reciente invitada al ‘Mitagrangrit de Horacio Villalobos’ en TVNotas. En esta charla, la actriz mexicana explicó cómo fue que Rodrigo, su exesposo y padre de su hijo, se enteró de que Adianez Hernández le estaba siendo infiel.

Sin embargo, no se esperaba escuchar el audio que Cachero le envió a Bravo cuando se enteró de la infidelidad de Adianez, su esposa en ese momento. ¡Se quedó boquiabierta!

“Para cule... cabr..., lo que estás haciéndo, pend... Estoy aquí con tu ‘novia’. Ya le dije todo lo que pienso y lo que siento. Desde hace semanas, obviamente, desconfié de ella... y ¡oh, sorpresa! La verdad no pensé que fueras tú, güe... No mam....” Rodrigo Cachero

Larisa Mendizabal reacciona al audio de Rodrigo Cachero contra Augusto Bravo amante de Adianez

En este mismo audio, el histrión le pide a Augusto Bravo que le diera a conocer lo sucedido a Larisa, de lo contrario, se vería en la necesidad de decírselo él mismo.

Sin duda, este audio fue un shock para Larisa. Aseguró que, después de un año, ella no estaba enterada de las contundentes palabras que le envió Rodrigo a Augusto Bravo. ¡Se le removió todo!

YT: Mitangrit con Horacio Villalobos

Larisa Mendizabal se sincera: ¿Qué hay detrás de la infidelidad en la relación con Augusto Bravo?

Ahora, Mendizábal reveló que ha podido acudir a terapia para manejar el trauma que le dejó esta traición. Sin embargo, Horacio Villalobos le cuestionó si considera que cometió un error en la relación que propició esta lamentable infidelidad por parte de Augusto Bravo.

Ante esta contundente pregunta, Larisa se sinceró y apuntó que uno de sus mayores errores en la relación fue “centrar toda su atención en él”. Descubrió que en este romance de 11 años “se dejó de ver” y “se anuló".

“Me dejé de ver. Me anulé totalmente, de pronto, mis sueños, mis amigos, mi vida, mis cosas, como que las empecé a hacer chiquitas para que él (trascendiera). Apoyarlo, desde este lugar de ‘yo te apoyo’. Claro que está chido apoyar a tu pareja, pero siempre también viéndote a ti, tus necesidades, tus deseos”. Larisa Mendizábal

“Yo juraba que lo estaba haciendo bien… Yo me sentía ching… apoyando a mi güe… Y ahora, en un largo proceso de terapia, me he dado cuenta de que no, que me anulé, me dejé de ver, dejé de escucharme, lo que yo quería, lo que yo necesitaba por darle gusto a él. Ese fue error mío”, agregó.

Larisa manifestó que, aunque no paró su trabajo de actriz por Augusto, la cuestión de TV Azteca de no continuar con la ficción durante un largo tiempo, derivó en que ella “dejara de trabajar” en televisión. Sin embargo, está de manteles largos. ¡Tiene un proyecto en puerta y nada más ni nada menos que con Rodrigo Cachero, su compañero del mismo dolor! ¿De qué se trata? ¡Da clic y entérate de más!

