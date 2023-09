Larisa Mendizábal confirma que Adianez Hernández le fue infiel a Rodrigo Cachero con su novio

Larisa Mendizábal dijo entre lágrimas que es cierto que su novio le fue infiel con Adianez Hernández, quien a su vez tenía una relación con Rodrigo Cachero, padre del hijo de Mendizábal.

Luego de que Rodrigo Cachero anunciara su separación de Adianez Hernández con un polémico video en el que la llamó ‘Piqué’, desató opiniones de sus seguidores y amigos, entre las que se pudo saber que supuestamente Adianez le habría sido infiel a Rodrigo con Augusto, la pareja de Larisa Mendizábal, ex del actor.

Después de la controversia que su video generó, Rodrigo eliminó el comunicado y todo lo relacionado con ello. Sin embargo, Larisa apareció recientemente en público en un evento donde fue cuestionada por las cámaras de Venga la alegría sobre esta situación.

Aunque trató de ser fuerte, Larisa no pudo evitar llorar al confirmar que Adianez y Augusto tenían una aventura.

“¿Qué más te digo? O sea, sí (es cierto). Yo voy a hablar por mí, por mi relación. Para mí fue muy sorpresivo porque según yo estaba bien”, indicó.

“Hace como tres meses Rodrigo efectivamente se dio cuenta primero, entonces pues me tuvo que decir mi novio lo que estaba pasando porque pues ya… ha sido así como difícil”, agregó.

Entre lágrimas, Larisa dijo: “Me agarras de sorpresa y tocada por acá. Ya no me tomen por favor. Todas son experiencias difíciles y tomarlo como aprendizaje. Te soy sincera todavía no estoy en ese momento de decir ‘gracias’ pero sé que lo voy a lograr”.

Larisa emite comunicado con detalles sobre la traición

Después de esta entrevista, Larisa decidió emitir un comunicado al respecto diciendo “creo que es momento de hablar”.

La actriz escribió un texto que leyó en su video y comenzó diciendo: “Efectivamente Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años. A principios de junio pasado me tuvo que confesar que me estuvo siendo infiel con Adianez Hernández. Me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianez, se dio cuenta de lo que estaba pasando”.

Igualmente, la actriz que tuvo un hijo con Rodrigo Cachero, indicó que los cuatro no eran amigos y no sabe cómo fue que empezaron a tener contacto: “Quiero aclarar que no, no éramos amigos los cuatro como se ha dicho. No salíamos juntos, nunca convivimos. En 11 años ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, en una reunión, en nada. Llevábamos una relación cordial pero no cercana. Ellos no se conocían, nunca se habían tratado”.

Aunque evidentemente ambos estaban enterados de quiénes eran las parejas de sus ex: “Augusto sabía que ella era la esposa de Rodrigo y ella sabía que él era el esposo de Larisa y hasta ahí”.

“Supongo que su relación empezó por redes sociales, no sé cómo ni en qué momento, ni por qué empezaron a hablar. Una vez que Augusto me dice que me fue infiel ya no hubo ningún espacio para explicar o para hablar solamente me dijo textual: ‘perdóname, no te merecías esto, no sé qué me pasó. Ni yo me reconozco’. Se fue de la casa donde vivíamos”, explicó.

Larisa mencionó que no la ha pasado bien desde entonces, pero se encuentra trabajándolo para superarlo: “No lo voy a negar. A partir de ahí han sido días y semanas muy difíciles y dolorosas para mí intentando comprender todo esto”.

Larisa llevaba una relación de 11 años con Augusto / Instagram

Y le mandó un mensaje a Augusto: “Quiero decir que a pesar de cómo se dio el final de mi relación con Augusto yo solamente tengo cosas por las que estar agradecida con él. Lo amé profundamente todos estos años. Mi hijo Santi sé que también lo ama porque fue un hombre con nosotros en todos los sentidos. De verdad fueron 11 años increíbles llenos de amor, magia, complicidad”.

“Estoy ahora en el proceso de sanar para realmente quedarme con eso, con lo bonito y con los momentos felices que fueron prácticamente todos y no solo con lo doloroso y triste que fue el final”, agregó.

“Estoy en el proceso de cerrar un ciclo que, si bien es difícil, se vuelve más complicado por cómo pasaron las cosas y con quién”, dijo.

Larisa también dijo que se siente apoyada y contenida por familiares y amigos, quienes la han defendido públicamente.

Y finalmente comentó: “Pienso que ahora lo que sigue... los involucrados en esto, como adultos que somos, nos hagamos responsables y nos hagamos cargo de cada una de las decisiones que hemos tomado”.