Adianez Hernández ‘reacciona’ al audio en el que Rodrigo Cachero enfrenta a su amante: “Di lo que quieras”

La polémica en torno a Adianez Hernández, Larisa Mendizábal, Rodrigo Cachero, y el actual esposo de la conductora, Augusto Bravo, sigue dando de qué hablar. Tras la reciente revelación de un audio exclusivo de TVNotas en el que Rodrigo Cachero confronta a Augusto por su relación con Adianez mientras aún estaban juntos, la conductora y actriz ya habría reaccionado con contundentes mensajes en sus redes sociales, donde dejó claro que no le afectan las críticas.

El enfrentamiento de Rodrigo Cachero al amante de Adianez Hernández

La controversia comenzó cuando el programa ‘El mitangrit de Horacio’ de TVNotas presentó un audio en el que Rodrigo Cachero le reclamaba a Augusto Bravo por su romance con Adianez Hernández, quien en ese momento aún estaba casada con él. En el mensaje, Cachero lo enfrenta con palabras duras, en las que se expresa molesto al descubrir la traición de su exesposa.

“Para cul.3r4das, c.4brón, lo que estás haciéndo, p.3n.d3j0. Estoy aquí con tu novia ya le dije todo lo que pienso y lo que siento. Desde hace semanas obviamente desconfié de ella... y oh sorpresa la verdad no pensé que fueras tú, güey, no m@.m3s”, se escucha decir a Rodrigo en el audio, donde se nota su enojo al enterarse de la infidelidad.

Audio: Rodrigo Cachero vs. Augusto Bravo, para reclamarle por su infidelidad con Adianez Hernández

Este audio presentado en exclusiva en TVNotas, causó revuelo en redes sociales, especialmente porque Augusto Bravo era pareja de Larisa Mendizábal, ex de Rodrigo Cachero. Aunque Augusto y Larisa tuvieron una relación muy larga, nunca mostraron interés de ir al altar, mientras que un año después, Augusto se casó con Adianez en una ceremonia en la playa.

‘La reacción’ de Adianez Hernández al audio de Rodrigo Cachero reclamándole a su amante por la traición

Tras la viralización del audio y la exposición mediática que ha tenido su vida amorosa, Adianez Hernández no se habría quedado callada y, a través de sus historias de Instagram, habría dejado claros sus sentimientos ante las críticas. La actriz y conductora compartió un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta al escándalo: “La paz mental llega cuando entiendes que lo que está fuera de tu control, también debe de estar fuera de tu cabeza”, escribió, reafirmando su postura de mantener la calma ante las controversias y remató: “así tal cual”.

Indirecta de Adianez ante la polémica / Instagram

Más tarde, Adianez publicó un video donde canta el tema “Habla blah blah” de Gloria Trevi, una canción cuyo mensaje parece ir dirigido a quienes hablan mal de ella. La letra de la canción, que habla sobre las mentiras y los juicios de los demás, resonó con muchos de sus seguidores, quienes la interpretaron como una indirecta a quienes han cuestionado sus decisiones amorosas.

“Eras tú el que decía amarme, era yo la que llegó a adorarte, ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia”, canta Adianez en el video. “Di lo que quieras, habla de mí, sigue mis pasos que yo iré por ahí, di lo que quieras, habla de mí, que todos sepan lo que hay dentro de ti”, continúa, dejando claro que no le afecta la opinión pública.

También compartió un fragmento de la canción en el que expresa: “Vuélveme eterna, una leyenda, esa a la que los que como tú le huyan le teman. Voy a ser esa, ya no la buena. Pensándolo bien de aquí ya nada te llevas”.

Critican a Adianez Hernández en redes sociales

Tras el nuevo escándalo, Adianez decidió restringir nuevamente los comentarios en sus redes sociales, una medida que había levantado hace poco tiempo, tal y como te contamos este martes de TVNotas, pero que con esta nueva controversia decidió volver a activar.

El drama entre Adianez Hernández, Rodrigo Cachero y Augusto Bravo sigue causando polémica, y la historia no parece haber llegado a su fin. Este 7 de noviembre de 2024, se publicará la entrevista completa con Larisa Mendizábal en ‘El mitangrit de Horacio’ quien, como ex de Rodrigo Cachero, tiene su propia versión de los hechos y también se vio involucrada en esta controversia y reaccionará a las palabras de su ex.

