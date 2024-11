Adianez Hernández luchando contra las críticas, mientras Larisa Mendizábal ¡Ya consiguió telenovela!

El escándalo que el año pasado inició cuando el actor y director Rodrigo Cachero descubrió que su entonces esposa, la actriz y conductora Adianez Hernández, le era infiel con el empresario Augusto Bravo, entonces pareja de la exesposa de Rodrigo, la actriz Larisa Mendizábal, sigue dando de qué hablar.

Ahora nos enteramos de que, mientras Adianez sigue enfrentando las críticas de la gente, Larisa por fin ve la luz, ya que recibirá una gran oportunidad en Televisa.

Rodrigo Cachero, Larisa Mendizabal y su hijo Santiago. / Instagram: @larisamendizabal

Rodrigo Cachero más contento que nunca tras un año del escándalo por infidelidad de Adianez Hernández

Una fuente cercana a los 4 involucrados nos contó: “Todo toma su cauce. Cada uno ha encontrado su camino. Rodrigo está súper contento, ya que hace un año la productora Silvia Cano lo contrató para dirigir escenas en la telenovela ‘Eternamente amándonos’. Su trabajo fue tan bueno que la productora Giselle González lo llamó para la telenovela estelar de ‘Las estrellas’, ‘Marea de pasiones’.

Y ahora Silvia le volvió a hablar para su producción ‘Regalo de amor’, que este martes inicia grabaciones. Después de la pesadilla que vivió el año pasado, hoy está muy valorado en su carrera y ha sabido darle vuelta a la página de la infidelidad de Adianez”.

¿Adianez Hernández sigue lidiando con las críticas tras su boda con Augusto Bravo?

Le preguntamos a nuestra fuente sobre Adianez y Augusto, quienes recientemente se casaron, y nos dijo:

“Ellos están como si siguieran de luna de miel. Derrochan amor. Y hasta donde los he escuchado, están buscando tener un bebé. No dudes que en cualquier momento Adianez dé la noticia”. Fuente TVNotas

¿Qué hay de las críticas a ellos? “Les siguen pesando, aunque intenten aparentar que no. Hace unos meses Adianez volvió a habilitar la opción de comentarios en su Instagram después de que por un año lo tuvo bloqueado para que nadie la pudiera atacar. Y es que eran miles los comentarios en su contra. Lo volvió a habilitar porque nos dijo que ya no le importa que la gente la juzgue. Pero eso no es así”.

“Recientemente limitó los comentarios en un par de publicaciones. En las que la gente sí puede comentar, se dedica a borrar los ataques y a bloquear a quienes le dejan esos mensajes, para así simular que nadie le escribe cosas malas y que su imagen ante el público ya cambió, aunque no sea cierto”.

Larisa Mendizábal consigió telenovela ¡Regresará a Televisa!

Nuestra fuente agregó: “Mientras Adianez lidia con eso, quien es muy apoyada por la gente es Larisa, quien siempre ha sido vista como una víctima de Augusto y Adianez. Y sí la pasó muy mal. No paraba de llorar. Le afectó mucho a la autoestima. Actualmente está más fuerte que nunca. Se siente muy orgullosa de su hijo Santiago (hijo de Rodrigo Cachero), que recibió una oportunidad muy importante como actor en la próxima telenovela por estrenarse de TV Azteca, Cautiva. Además, por fin, ya ‘le hizo justicia la revolución’”.

¿A qué te refieres? “Ella no nos ha querido decir nada. Es muy hermética. Sin embargo, la vieron hace unas semanas en Televisa. Por compañeros de producción nos enteramos de que la llamaron para una telenovela. Así, Larisa entraría de manera excelente a la televisora, tras más de 30 años de trayectoria. Siempre es bueno cambiar de aires y ahora Larisa tendrá muy buena exposición. No cabe duda de que todo se termina acomodando en la vida”, finalizó.

