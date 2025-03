Larisa Mendizabal reacciona al embarazo de Adianez Hernández con su ex, Augusto Bravo

Los rumores sobre el posible embarazo de Adianez Hernández cobraron fuerza a principios de enero de 2025, cuando un programa de espectáculos mostró algunas imágenes en las que la presentadora lucía un vientre más abultado de lo habitual, en contraste con su abdomen tonificado que solía presumir. Ante las especulaciones, un amigo cercano de Augusto Bravo comentó a TVNotas que, aunque la pareja no había confirmado la noticia, todo apuntaba a que sí estaban en la dulce espera e incluso nos reveló que la pareja si tenía planes de tener un hijo. Lo que no se sabía es cómo reaccionó Larisa Mendizabal, la expareja de Augusto, frente a esta situación, tras la infidelidad de Augusto con Adianez.

Adianez Hernández y Augusto Bravo están embarazados / IG: @adianezhzr

Adianez Hernández y Agusto Bravo confirman embarazo

El pasado 29 de enero, Adianez y Augusto Bravo confirmaron el embarazo con un dulce video en el que aparecen junto a los hijos de la actriz fruto de su relación con su ex, Rodrigo Cachero. En la grabación, Adianez porta una gorra con la palabra “mamá”, mientras que Augusto luce una con la palabra “papá”, acompañados por sus pequeños.

“Moríamos por gritar a los 4 vientos y compartir esta noticia. Hoy ya sabemos que GaD todo viene muy bien y confiamos en que así seguirá… gracias Dios por bendecirnos en esta bella etapa”, dijeron en el video. Adianez Hernández y Augusto Bravo/ Publicación compartida Instagram

Adianez Hernández y Augusto Bravo / Instagram: @adianezhdz

¿Qué opina Larisa de que su ex, Augusto Bravo, será papá junto a Adianez Hernández?

Al respecto, Larisa Mendizabal compartió con los medios su reacción ante el embarazo de su ex, Augusto Bravo, quien en 2023 la engañó con Adianez Hernández. Recordemos que esta infidelidad se destapó en septiembre de 2023, cuando se supo que Adianez y Augusto les habían sido infieles a sus parejas de aquel entonces, Rodrigo Cachero y Larisa, respectivamente, quienes eran sus amigos. Años atrás, Larisa y Rodrigo estuvieron casados y se divorciaron, aunque mantienen una relación de amistad porque además tienen un hijo en común.

“La verdad no me extrañó porque han hecho todo muy rápido, pero finalmente yo no tengo nada que opinar, cada quien su vida, su proceso, sus decisiones. Yo, como ha pasado todo, así es perfecto y será perfecto para ellos”. Larisa Mendizabal

Aclaró que, al igual que todos, está enterada, pero no le compete opinar: “Sí supe que se casaron. Supe que van a ser papás y no tengo nada que opinar al respecto”, agregó.

Larisa ha sufrido mucho para superar esta etapa tan dura, debido a que, tras darse a conocer esta infidelidad y que ella confirmara a sus seguidores la traición de Augusto Bravo, al poco vivió otra dura pérdida: la de su padre. Mendizabal contó a Horacio Villalobos en ‘El Mitangrit’ que fue un momento muy doloroso.

“Ya al mes que pasó lo de Augusto, se murió mi papá. Ay, no, ajá, híjole, entonces estaba justo por cumplir 1 año. Entonces yo decía, ya no sé si estoy llorando por él, por mi papá... O sea, ¿sabes? Viví dos duelos totalmente diferentes. Sí, no se compara mi papá, o sea, mi papá era mi vida, mi todo”, relató Larisa.

Actualmente Larisa considera que ha sanado: “El tiempo es un gran aliado, pero también mi mérito de ir a trabajar. No he dejado de ir a terapia. Llevo como un año y medio”, dijo Larisa a los medios.

Mira: Adianez Hernández revela detalles de su embarazo con Augusto Bravo ¿Cuándo nace?

¿Larisa Mendizabal regresará con Rodrigo Cachero?

La actriz Larisa Mendizabal, quien se reencontró con su ex, Rodrigo Cachero, en la producción ‘Regalo de amor’, donde ella es actriz y Cachero es director, habló sobre la posibilidad de volver, ya que, tras presumir lo bien que se llevan, muchos creen que la expareja podría darse una oportunidad.

“No, recalentado nada, nos han preguntado mucho y nada que ver. Digo, tampoco se trata de ya estoy sola y con el primero que pase, siempre hemos sido amigos, nos llevamos muy bien, él está muy tranquilo”, concluyó Larisa.

Mira: Rodrigo Cachero habría reaccionado al embarazo de Adianez Hernández, su exesposa: "¿Qué te puedes esperar?”