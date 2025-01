Rodrigo Cachero habría reaccionado al embarazo de Adianez Hernández, su exesposa: "¿Qué te puedes esperar?”

La mañana del pasado miércoles 29 de enero, Adianez Hernández y Augusto Bravo confirmaron que están en espera de su primer bebé juntos. A través de un emotivo video, la actriz compartió esta dulce noticia a todo el ojo público.

Tal como nos contó una amiga cercana de Adianez a TVNotas, la pareja estaba en búsqueda de dar vida a un nuevo ser como fruto de su matrimonio. Esto por las recientes publicaciones que hicieron en sus redes sociales, las cuales señalaron que podría estar en la dulce espera.

Aunque Adianez y Augusto han sido objeto de críticas por haber iniciado su relación cuando todavía estaban con sus respectivas parejas, Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal, lo que fue señalado como una contundente infidelidad, Hernández ha dejado claro que lo más importante para ella es su felicidad.

Rodrigo Cachero lanzó fuerte mensaje luego de que Adianez confirmó su embarazo / IG: @adianezhzr / @rocachero

¿Qué dijo Rodrigo Cachero tras el anunció del embarazo de Adianez Hernández, su ex?

Si bien, Cachero no se ha mantenido al margen con respecto a la nueva relación de Adianez, su exesposa. Recordemos que Rodrigo le envió un contundente audio a Augusto Bravo tras enterarse de que la mamá de sus hijos le era infiel con él. ¡Larisa Mendizábal lo escuchó en el Mitangrit con Horacio Villalobos.

Ahora, el actor y productor habría reaccionado a la noticia de que Adianez Hernández está embarazada del ex de Larisa Mendizábal. A través de su cuenta oficial de Instagram, Rodrigo publicó un video en el que reflexionó con respecto a lo que ha sucedido en enero de este 2025. ¿Indirecta a Adianez?

“Jueves 30 de enero del 2025… Hoy me vine caminando al trabajo, una porque no está tan lejos y dos por el tráfico… No es queja, porque sería como estúpido quejarte del tráfico en esta bonita Ciudad de México”, comentó Cachero.

“Es como cuando te quejas de tu pareja por conductas repetidas. Así lo conociste, hombre. Así la conociste, pues, ¿qué te puedes esperar?... Quiero mandarle un saludo a todos mis millones de seguidores. Los admiro y los respeto por el simple hecho de ser seres humanos”. Rodrigo Cachero

Agregó: “Me causa mucha gracia cuando figuras públicas dicen que los aman. ¿Cómo van a amar a sus seguidores si no los conocen? Más bien, aman que los amen, que los admiren, que los idolatren. En fin, hemos frivolizado este verbo ‘amar’, que es muy lindo, por una cuestión de cordialidad, de quedar bien”.

Rodrigo Cachero confirmó que se sintió mal emocionalmente

Después de que reflexionó con respecto a algunas figuras públicas, quienes dicen amar a sus seguidores, Cachero remarcó que no ha estado bien en su estado de salud, así como sentimentalmente.

“Quisiera comentarles que la semana pasada tuve unos días muy malos por el estómago. Me dio una bacteria, un virus en el aparato digestivo, horrible, con temperatura… Me sentía mal física y emocionalmente, muy, muy, mal”. Rodrigo Cachero

Añadió: “Me di cuenta de que a veces convivimos en el día a día con pareja, hijos, familia, colaboradores, amigos y cada quien trae su tristeza, su depresión, su mundo. Me parece importante no pasarlo por alto. De vez en cuando regalarles una sonrisa… Caras vemos, corazones no sabemos. Es importante la empatía en nuestra época”.

Rodrigo Cachero lanza mensaje en redes / Instagram

Como era natural, los usuarios en redes sociales no pasaron por desapercibido este mensaje. La mayoría señaló que es una contundente indirecta a Adianez Hernández. Estas fueron algunas reacciones:

“ Te lo digo Pedro para que lo entiendas Juan !!!”,

“Excelente reflexión para el día de hoy. No muchas personas saben lo que es amar solo simulan que nos aman cuando en realidad no lo es, el amor debe ser incondicional jamás traiciona.” ,

, “ Me gustó tu sonrisa sarcástica! Por supuesto entendí el mensaje “,

“Se sabe que este mensaje es para su ex”

“Escuchaste Adianez”

“Eso Cachero habla entre líneas”

Al momento, la exparticipante de ‘Survivor’ no se ha pronunciado en redes sociales al reciente mensaje de Cachero. Recordemos que Adianez Hernández ya ha lanzado indirectas hacia Larisa Mendizábal y Rodrigo, su ex.

Así lo dijo Rodrigo Cachero: