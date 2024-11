Adianez Hernández despotrica tras declaraciones de Larisa Mendizabal y audio de Rodrigo Cachero: “mustios”

Las más recientes declaraciones de Larisa Mendizábal en el ‘Mitangrit con Horacio Villalobos’ explotaron las redes sociales.

La entrevista completa a Larisa YA ESTÁ DISPONIBLE EN EL CANAL DE YOUTUBE DE TVNOTAS. DA CLIC AQUÍ. TAMBIÉN EN PÓDCAST, EN TU PLATAFORMA FAVORITA. ¡Está imperdible!

La actriz habló como nunca de cómo vivió la infidelidad de Augusto Bravo con Adianez Hernández, exesposa de Rodrigo Cachero.

Larisa abrió su corazón y expresó que fue un ‘shock’ enterarse de que la persona con quien sostuvo 11 años de noviazgo la traicionó con Adianez, la entonces esposa de Rodrigo Cachero.

Sin embargo, lo que se llevó todos los reflectores fue su reacción al escuchar, por primera vez, el audio que le envió Cachero a Augusto cuando se enteró de su relación extramarital con Hernández.

Larisa Mendizabal reacciona al audio de Rodrigo Cachero contra Augusto Bravo amante de Adianez

No te pierdas: Rodrigo Cachero: audio perturbador revela que enfrentó al entonces amante de Adianez y cómo cachó la traición

Larisa Mendizábal escucha el audio de Rodrigo Cachero contra Augusto Bravo cuando descubrió que con él le ponía el cuerno Adianez Hernández

En medio de la charla con Horacio Villalobos, presentada por TVNotas, Mendizábal contó que Rodrigo le mandó un mensaje a Augusto para hacerle saber que ya estaba enterado de toda la infidelidad con Adianez. Sin embargo, ella desconocía qué fue lo que le reclamó su también exesposo a Bravo. No obstante, en TVNotas le mostramos en exclusiva este polémico mensaje que era una nota de voz.

“Para cule…, cabr…, lo que estás haciéndo, pend... Estoy aquí con tu novia, ya le dije todo lo que pienso y lo que siento. Desde hace semanas obviamente desconfié de ella... y ¡oh sorpresa! La verdad no pensé que fueras tú, wey... no mam…”. Rodrigo Cachero

Captura de pantalla

Como era natural, Larisa reaccionó verdaderamente sorprendida. Y ¡estas declaraciones se volvieron virales en todas las redes sociales!

Audio: Rodrigo Cachero vs. Augusto Bravo, para reclamarle por su infidelidad con Adianez Hernández

Adianez Hernández habría reaccionado al audio de Rodrigo Cachero

Adianez Hernández ha mostrado que no le interesan las críticas, sino ser feliz, tanto que hace unos meses llegó al altar con Augusto Bravo, el ex de LArisa. Sin embargo, en esta ocasión la polémica fue tal que la también actriz no habría tardo en reaccionar al audio de Cachero.

La exparticipante de ‘Survivor México’ utilizó su cuenta oficial de Instagram y publicó un misterioso mensaje que habría sido una respuesta a dicha situación: “La paz mental llega cuando entiendes que lo que está fuera de tu control, también debe de estar fuera de tu cabeza”. Agregó: “Así tal cual”.

Indirecta de Adianez ante la polémica / Instagram

Poco después, posteó un video de ella en el que cantó el tema ‘Habla blah blah’ de Gloria Trevi, lo que fue considerado como una indirecta a quienes han cuestionado sus decisiones amorosas.

Adianez Hernánez y Augusto Bravo boda / Instagram

Mira: Larisa Mendizábal: ¿Qué detonó la infidelidad de Augusto Bravo y Adianez Hernández?

¿Qué respondió Adianez Hernández a las declaraciones de Larisa Mendizábal?

En esta ocasión, Adianez habría respondido a todo lo que nos platicó Larisa en el ‘Mitangrit con Horacio Villalobos’ el pasado jueves 7 de noviembre.

A través de un video en su cuenta de TikTok, Hernández lanzó un fuerte mensaje en el que, no solo habría defendido su matrimonio con Augusto Bravo, sino que también tachó de “mustios” a quienes critican. Esto aunado a un clip de ella en una alberca en pleno baile con la canción ‘Resistiré’ de fondo.

“Aun con dolor, aun con tristezas, aun con enojos, aun en los peores momentos (...) Siempre preferiré sonreírle a los problemas, gozar la vida con todo lo que esta traiga, aprender de mis equivocaciones y tropiezos, darle la vuelta a lo malo y negativo, hacerme cargo y responsable de mis actos, afrontar la vida y RESISTIR ante esta, porque mi felicidad solo depende de mí”, escribió Adianez.

Adianez / Instagram

Agregó: “Gracias Dios por todo lo bello que has traído a mi vida y por quitar todo aquello que no me daba tranquilidad (...) Perdona a toda la gente mal intencionada, que habla sin saber, que se cree tú, con el derecho de juzgar y criticar, dales amor en su vida”.

“Qué sanen sus heridas y que dejen de ser mustios ante sus errores, justificándose y haciendo culpables a terceros de lo que no pueden solucionar internamente”. Adianez Hernández

TikTok

Lo anterior llamó totalmente la atención de usuarios en redes sociales. Algunos subrayaron que el último párrafo de su mensaje sería dedicado a Larisa Mendizábal y a Rodrigo Cachero. Sin embargo, la actriz no mencionó sus nombres directamente.

Al momento, Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal no se han pronunciado con respecto a estas polémicas palabras.

Así lo publicó Adianez Hernández: