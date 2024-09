Augusto Bravo habla de su boda con Adianez Hernández, quien fue su amante cuando él estaba con Larisa Mendizábal

En 2023, Larisa Mendizábal terminó su relación de 11 años con Augusto Bravo, tras enterarse de que le había sido infiel con Adianez Hernández, quien en ese momento era pareja de Rodrigo Cachero.

El engaño fue revelado por la propia Adianez. A través de un video para redes sociales, la conductora explicó que su amor por Cachero había terminado y se disculpó con Larisa por no haber podido “controlar sus emociones”.

Después de que esta información saliera a la luz, Adianez y Augusto oficializaron su romance. En tanto que Larisa y Rodrigo, quienes fueron pareja en el pasado y tienen un hijo en común, se unieron más como amigos.

A casi un año de este escándalo, la excolaboradora de ‘Escape perfecto’ y su nueva pareja se casaron en una íntima, pero elegante ceremonia en Cancún, acompañados de familiares y amigos.

La boda fue en la playa / Instagram

No te pierdas: Hijo de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero fue hospitalizado de emergencia al sufrir un accidente

Augusto Bravo habla de su boda con Adianez Hernández

En una entrevista para ‘Ventaneando’, Augusto Bravo presumió su argolla de casado y expresó lo feliz que se siente por haber unido su vida con Hernández.

“Muy bien. Recién casado. La verdad es que amigos, familia, toda la gente que estuvo con nosotros, aparte de estar muy agradecido, sí, la vibra, sí, estaba muy chida, la verdad. Yo muy feliz, (estamos) muy contentos. Ha sido uno de los mejores días de mi vida”. Augusto Bravo

Asimismo, manifestó que ambos están muy contentos de vivir esta nueva etapa en sus vidas, asegurando que se esforzarán para que su relación funcione.

Para finalizar, dejó en claro que no le interesan las críticas de la gente, pues ambos están muy felices y enamorados.

“Te puedo decir que estamos muy felices. Yo estoy muy enamorado y estoy muy feliz de estar con ella y compartir mi vida con ella. La verdad, el hate, mientras no venga de mi familia, de mis amigos, me da lo mismo. No puedes controlar lo que la gente diga”, concluyó.

Checa: Conductora de ‘La academia’ arremete contra Adrián Marcelo y su estrategia en LCDLFMX

¿Qué ha dicho Larisa Mendizábal sobre el matrimonio de su ex con Adianez?

En entrevista exclusiva para TVNotas, Larisa Mendizábal reaccionó a la boda de su exnovio y aseguró no sentirse sorprendida por la rapidez con la que se casó con Adianez.

“Sí, me enteré de la boda. No me extraña que se hayan casado, ni me sorprende. Han hecho todo muy rápido. Es su modo de operar. Qué extraño que no se hayan casado antes”. Larisa Mendizábal

También admitió que le costó mucho trabajo superar la infidelidad de Augusto, pues, en su momento, solo pensaba en el dolor que sentía al ver la “indiferencia” de su ex ante su sufrimiento.

“Me costó mucho trabajo superar pensamientos como: ‘Me vio hecha pomada y no le importó’. Se vale decir: ‘Ya no te quiero’. Pero mínimo se guarda luto por los 11 años que viviste con esa persona que te amó. Entendí que a él le vale un cacahuate lo que yo sienta”, dijo. Da clic aquí para saber más.

Mira: LCDLFMX: Karime hace tremenda confesión a Mario Bezares que lo deja “llorando” ¿Hay nueva villana en La casa?