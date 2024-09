LCDLFMX: Karime hace tremenda confesión a Mario Bezares que lo deja “llorando” ¿Hay nueva villana en La casa?

Luego de la polémica salida de Adrián Marcelo el pasado 4 de septiembre. La casa de los famosos México se volvió a convertir en el escenario de momentos hilarantes, esta vez protagonizados por Karime Pindter y Mario Bezares.

La influencer, siempre dispuesta a soltar una carcajada, quiso amenizar La casa ahora que todos se llevan bien con un juego de confesiones. Al dictar la propuesta, comenzó ella primero, pero las cosas no salieron como la exacashore lo esperaba. ¡La Matrioshka tenía que ser!

Tras la salida de Adrián Marcelo, La casa se unio.

Karime le hace tremenda confesión a Mario Bezares que lo deja “llorando”

Agarrando valor y siendo la más sincera, Pindter admitió que no le gustó el famoso pollo a la Coca-Cola que preparó Mayito: “Con todo mi cariño, pero no me gustó el pollo”, confesó.

Varios compañeros apoyaron la opinión de Karime al tío Mayito

La confesión de Karime desató el apoyo de algunos habitantes, como el de Agustín Fernández, quien coincidió con ella diciendo que le pareció demasiado dulce o Gala Montes, quien dijo que a ella sí le gustó.

Sin embargo, Mario Bezares le regresó la broma quitándola de su puesto en la cocina, pues ambos han hecho buena dupla y se han encargado de alimentar a los participantes del reality.

“Lo siento. Ya no eres mi empleada número uno” Mario Bezares

Karime ¡sintió el verdadero “terror”! y en medio de las risas trató de pedir disculpas: “Mario, perdóname, ¡soy tu “esclava” para siempre!”. Pero el conductor, con su característico estilo bromista, no cedió, asegurando que ya tenía a otros asistentes como Ricardo y Sian para ayudarle en la cocina.

Al final, todo quedó claro. Mario terminó abrazando a Karime apapachándola, con lo que dejó claro no tomó a mal los comentarios de Karime.

