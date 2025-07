René Franco arremete contra el Escorpión dorado y revela una vieja rencilla: “Es un cobarde”

Alex Montiel, más conocido como “el Escorpión dorado” ha dado que hablar las últimas semanas, y no tanto por su contenido en redes, si no por el supuesto amorío que tuvo con la conductora Fabiola Martínez ya estando cadado, pero el creador de contenido aclaró que su esposa, Dana Arizu, estaba al tanto de su relación con Fabiola. Con lo que no contaba, al parecer, era con que Fabiola Martínez exhibiría presuntas pruebas de su amorío en las que se incluye un audio en el que se escucharía al youtuber decirle “Te amo”.

Para echarle un poco más de leña al fuego, el polémico conductor de espectáculos René Franco, en un reciente episodio del pódcast “La taquilla”, analizó la polémica respuesta de Alex Montiel cuando fue cuestionado por el triángulo amoroso entre él, su esposa, Dana Arizu y Fabiola Martínez.

Esposa de Escorpión Dorado / Redes sociales

René Franco lanza crítica al ‘Escorpión dorado’ por su relación con Fabiola Martínez

Durante la transmisión, Franco comentó el video en el que Montiel responde a las críticas generadas por la entrevista con Fabiola Martínez, asegurando que el youtuber “solo repite que es inocente” y que “todos han manipulado la historia”.

El periodista cuestionó duramente algunas frases del influencer, como cuando menciona que su familia es lo mejor que tiene, algo que Franco interpretó como una indirecta hacia Adrián Marcelo, quien no puede tener hijos:

“Ese es un recargón a Adrián Marcelo… y más adelante en el video insiste en esto”. René Franco

Adrián Marcelo y René Franco / Captura de pantalla: La taquilla

René Franco señala al ‘Escorpión Dorado’ de vendido, violento y desagradable

La situación se intensificó cuando René Franco recordó una mala experiencia con Alex Montiel de años atrás. Según contó, todo comenzó cuando el Escorpión dorado participó en una campaña.

“En un video, que todavía tengo guardado, salió diciendo todas las propuesta... Me pareció una gacetilla pagada”. René Franco

Tras este hecho, Franco reveló que ambos coincidieron en la Comic-Con de San Diego, donde Montiel lo entrevistó de forma “violenta y desagradable”, según describió el conductor.

René no se guardó nada y lo calificó abiertamente de “cobarde”. Finalmente, criticó la actitud de Montiel al asegurar que ha construido su personaje desde una “soberbia absoluta”.

Al momento, Alex Montiel, el Escorpión Dorado, no ha reaccionado a los señalamientos de René Franco. Sin embargo, el Escorpión dorado fue captado tras ser tachado de infiel por Kadri paparazzi y le cuestionaron acerca del polémico video de Fabiola Martínez en el que lo exhibe y solo se limitó a pedir respeto pues estaba con sus hijos.

