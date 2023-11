Adianez Hernández y Augusto Bravo ya no temen ocultarse y recientemente la actriz compartió en sus redes sociales la cita que tuvo con el ex de Larisa Mendizabal, quien en septiembre confirmó la infidelidad de su pareja con Adianez Hernández. Pese a las críticas la ex de Rodrigo Cachero disfruta su nueva relación.