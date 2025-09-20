Christian Nodal: La razón por la que no habría felicitado a su hija en su cumpleaños, ¿Cazzu está involucrada?

Christian Nodal es una de las celebridades más polémicas del medio artístico. No solo por su matrimonio con Ángela Aguilar, sino también por, aparentemente, ser un padre ausente con la hija que tiene con su exnovia, Cazzu. La crítica más reciente sobre este último tema fue porque el cantante no publicó ni una felicitación en redes sociales para la menor, quien cumplió años hace algunos días. Ante esto, ya salió a la luz la posible verdadera la razón por la que no lo hizo. ¿La habrá felicitado en privado?

Christian Nodal / Redes sociales

¿Christian Nodal es un padre ausente con la hija que tuvo con Cazzu?

Existen muchos motivos por los que se le ha señalado a Christian Nodal de, presuntamente, ser un padre ausente. Todo comenzó en octubre de 2024, meses después de su boda con Ángela Aguilar. En aquel entonces, Cazzu mencionó que, desde la ruptura, suscitada en mayo de ese año, Nodal solo visitó dos veces a su hija.

Ante esto, el cantante compartió un video asegurando que amaba a la pequeña y explicando que, si no la visitaba tan seguido, se debía a su apretada agenda laboral.

La argentina no respondió a esto. Sin embargo, sí empezaron a surgir rumores. Uno de los más fuertes apuntaba a que, presuntamente, Nodal prefería estar con Ángela Aguilar. Incluso, en su momento, el periodista Javier Ceriani mencionó que, cuando Cazzu trajo a la menor a México para que conviviera con su papá, este simplemente la dejó con la niñera y él se fue a Estados Unidos a acompañar a su esposa en una presentación.

Por si esto fuera poco, hace algunas semanas, la propia Cazzu dio esta serie de declaraciones que aumentaron las críticas contra su ex:

Cazzu dejó ver que le parecía injusta la pensión que Nodal le daba para su hija.

La cantante mencionó que tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño porque la renta era muy cara, algo que, para muchos, dejó ver que el mexicano daba poca pensión.

Cazzu indicó que Nodal no la dejaba viajar con su hija, pese a saber que lo hacía por cuestiones laborales.

Cazzu / Redes sociales

¿Nodal no felicitó a su hija como venganza contra Cazzu?

Hasta el día de hoy, muchos fans siguen sorprendidos de que Christian Nodal no haya usado sus redes sociales para felicitar a su hija, a diferencia de Cazzu, quien compartió una serie de fotos en Instagram de la fiesta temática que le hizo.

A raíz de esto, el mexicano ha sido muy criticado y sus defensores ya han encontrado la posible razón por la que no hizo una felicitación pública o asistió a la fiesta de su hija. Y es que resurgieron unas declaraciones que Nodal hizo hace algún tiempo que explicarían sus motivos.

En su momento, dijo que no quería publicar fotos ni nada sobre su hija, principalmente en su cumpleaños, para evitar el escrutinio público y los rumores malintencionados.

“Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios, desde los más prestigiados hasta los más bajos, de ‘influencers’ payasos hasta reales y de todo tipo, cómo usan, no sé, una imagen con mi hija para decir: ‘Ah, no, que este cab… no quiere pagar manutención…’ ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien. Yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso” Christian Nodal

Para muchos, estas palabras son el verdadero motivo por el cual no felicitó a su hija en su más reciente cumpleaños, y no por ser un padre ausente, como mucho se especula.

¿Por qué Nodal no deja que su hija viaje con Cazzu?

Una amiga de Christian Nodal y Cazzu contó para TVNotas que, presuntamente, el cantante está muy enojado con su ex por haber “hablado mal” de Ángela Aguilar, siendo esa la razón por la que busca “vengarse” al no dejar que la menor viaje con su mamá.

“Nodal no le perdona que haya desmentido las declaraciones de Ángela, quien aseguró que ‘todos los involucrados’ ya sabían de la relación que tenía con el padre de su hija. Evidentemente, al ver que el hate se inclinó hacia Ángela, que la tacharon de mentirosa, y que le decían que se había metido en la relación, que era una ‘quitamaridos’, Nodal se enfureció. Vio devastada a su mujer”, expresó.

También señaló que, aparentemente, Nodal estaría siendo manipulado por Ángela: “Ella se encargó de hacerle creer que todo es orquestado por Cazzu (ríe). Lo tiene manipulado. ¡Qué horror! La gente se ha dado cuenta de los comportamientos desatinados de su esposa. ¿A poco eso también está pagado?”, puntualizó.

