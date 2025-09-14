¿Ángela Aguilar y Nodal son groseros? Tras ser ventilados por Paola Rojas, Shanik Berman, ¿lo confirma?

Tal parece que la polémica no cesa para Ángela Aguilar y Christian Nodal. Luego de que Paola Rojas dijera que la pareja se mostró poco cíviva durante el reciente evento de Los 300 líderes en México, Shanik Berman cuenta cómo fue su experiencia con ellos, ¿confirmó que fueron maleducados?

Nodal y Ángela Aguilar en el video Los 300 / Redes sociales

¿Qué dijo Paola Rojas sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La periodista Paola Rojas contó que, durante su estancia en el evento de Los 300 líderes, Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, además de llegar rodados de escoltas, no saludaron a los presentes que estaban en su mesa.

“Se sentaron por unos instantes en la mesa y bueno, pues no saludaron al resto de las personas, es muy evidente. Llegan y ni voltean, ni voltean, el resto de los asistentes en la mesa, así de ‘buenas tardes’”, narró.

Por si la incomodidad que causaron entre los asistentes no hubiera sido suficiente, Rojas también platicó que, cuando entonaron el himno nacional, Nodal no quiso pararse, por lo que una de personas que estaban a cerca de él le pidió que se levantará para respetar el lábaro patrio.

“Poquito después empezó el himno nacional y uno de los integrantes de la mesa le tuvo que pedir ‘oiga señor Nodal, póngase de pie para entonar el himno nacional’, así que pues esos modales y ese civismo”, expresó.

Esta declaración no pasó desapercibida en redes sociales y los internautas tacharon de “groseros” y “maleducados” a los famosos. También se dijeron sorprendidos de que se hayan portado de esa manera, principalmente frente a personas influyentes.

Paola Rojas / Redes sociales

¿Shanik Berman confirmó que Ángela Aguilar y Nodal son “groseros”’?

En medio de todas las críticas que han enfrentado Ángela Aguilar y Nodal por las declaraciones que Paola Rojas, la periodista Shanik Berman salió a dar su versión de la historia.

Lejos de lo que muchos esperaban, contradijo lo dicho por su colega y aseguró que, al menos, Ángela Aguilar se mostró muy educada y hasta accedió a tomarse una foto juntas, a pesar de que, aparentemente, la joven no sabía “ni quién era” ella.

Asimismo, la conductora sostuvo que solo buscan “destrozarle la reputación”, reiterando que Ángela y Nodal son muy “buenas personas”.

“Cuando yo la vi, ella no sabía quién era yo, y le dije: ‘¿te tomas una foto conmigo?’ Me abrazó. Ella no sabía (quién era yo) porque me vio cara de…(no saber quién era” Shanik Berman

Lo dicho por Berman causó comentarios divididos. Si bien algunos defendían a Ángela y aseguraban que solo la criticaban sin fundamento, otros simplemente acusaron a la periodista de “defender lo infedendible”.

¿Qué pasó con Christian Nodal y Ángela Aguilar en el evento de ‘Los 300 líderes’?

El pasado 3 de septiembre, Christian Nodal y Ángela Aguilar asistieron al evento exclusivo de ‘Los 300 líderes’. La cantante interpretó un número musical que, desafortunadamente, se vio eclipsado por los comportamientos que tuvo con su pareja.

Y es que no solo llegaron rodeados de guardaespaldas, sino que también, al salir, se negaron a hablar con la prensa, provocando todo un zafarrancho.

En un video que llegó a TVNotas, se puede ver a Leonardo Aguilar, hermano de Ángela y quien también estuvo en el evento, riéndose de la escena, como si de un espectáculo se tratara, algo que también fue muy criticado en redes sociales.

