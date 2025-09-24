¿Christian Nodal tiene orden de aprehensión en su contra? Revelan nuevo avance en demanda de disquera

Tal parece que los problemas para Christian Nodal no tienen fin. En medio de todas las críticas que sigue recibiendo por su matrimonio con Ángela Aguilar y los señalamientos de, supuestamente, ser un padre ausente con la hija que tiene con su exnovia, Cazzu, ahora trasciende un nuevo avance en el caso legal que tiene con la disquera Universal Music y que podría afectarlo gravemente, ¿de qué se trata?

Christian Nodal / Redes sociales

¿Cuál es el pleito legal que Christian Nodal mantiene con Universal Music?

El conflicto legal entre Christian Nodal y sus padres, Silvia Cristina Nodal y Jaime González, y la disquera Universal Music comenzó hace algunos años. Aquí te dejamos los puntos clave:

En 2021, Universal Music demandó a Christian Nodal y sus padres por falsificación de documentos y fraude. Este asunto involucra a los progenitores del cantante debido a que, cuando Nodal era menor de edad cuando empezó a trabajar con la disquera y tuvo que ser representado por sus papás.

La disquera reclama los derechos de tres álbumes del artista, bajo el argumento de que, presuntamente, se falsificó la firma en más de 30 contratos.

En agosto de este 2025, se dio a conocer que los abogados de Nodal interpusieron un amparo para acceder a la carpeta de investigación. Dicha petición fue negada por un juez, por lo que se inició un nuevo juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México.

ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México. De acuerdo con lo que se reportó en ese momento, la petición fue negada porque se consideraba que era “ambigua”.

Se fijó una nueva audiencia el 10 de septiembre para determinar si la nueva solicitud procede.

De acuerdo con información del periodista Gil Barrera, Nodal tendría “20 días para arreglarse con la disquera” y evitar que la carpeta de investigación se judicialice.

Christian Nodal demandado / Redes sociales

¿Qué ha pasado en el caso legal de Christian Nodal y la disquera Universal Music?

Durante la más reciente emisión del programa ‘Ventaneando’, se dio a conocer que la carpeta de investigación del caso de Universal Music contra Christian Nodal y su familia, aparentemente, ya había sido judicializada.

“Tenemos información de última hora. Estamos a la espera de confirmar que, en el caso del pleito entre la disquera Universal Music y Christian Nodal, Jaime González y Cristy Nodal, la madre del cantante, de la carpeta de investigación de la falsificación de más de 30 contratos ya fue judicializada” Ricardo Manjarrez, conductor de Ventaneando

Esto quiere decir que “daría origen a que un juez tome nota del asunto y cite a los implicados para iniciar el proceso que podría incluso derivar en una orden de aprehensión y posteriormente cárcel en contra de los responsables”.

En caso de que Nodal y su familia resulten culpables, la disquera recuperaría los derechos sobre los álbumes ‘Me dejé llevar’, ‘Ahora’ y '¡AAYAY!’, además de que habría consecuencias legales para el cantante y sus padres.

Judicializan carpeta de investigación en caso contra Nodal / Redes sociales

¿Qué ha dicho Nodal o Universal Music sobre la presunta judicialización de la carpeta de investigación de su caso legal?

Hasta el momento, ni Christian Nodal, ni Universal Music han confirmado o negado la judicialización de la carpeta de investigación de su caso. Incluso, ni siquiera han hecho mención del asunto en los últimos días.

Mientras que la disquera ha usado sus redes sociales para promocionar a sus artistas, Nodal aprovechó para agradecer el cariño que le brindaron sus fans de Colombia en su más reciente concierto en ese país.

“Dios mío, pero qué noche tan bella me regaló Bogotá, Colombia. Gracias por dejarme sentir todo su amor. Definitivamente fue una noche inolvidable, los sigo soñando”, manifestó.

Cabe destacar que, hace algunos días, trascendió que, presuntamente, Nodal habría despedido a su papá como mánager y que Pepe Aguilar tomaría su lugar. No obstante, el cantante desmintió esto, asegurando que la relación familiar y profesional con su papá estaba muy bien.

