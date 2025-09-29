¿No se le dan las entrevistas? Christian Nodal habría evitado publicación de entrevista con Roberto Martínez

El cantante mexicano Christian Nodal vuelve a estar en el centro de la controversia, esta vez no por su música ni por su mediática relación con Ángela Aguilar, sino por la presunta cancelación de una entrevista que había grabado con el popular youtuber y podcaster mexicano Roberto Martínez, creador del podcast Creativo. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Qué pasó con Christian Nodal durante la entrevista con Adela Micha hace unas semanas?

Uno de los momentos controversiales más grandes en las últimas semanas para Christian Nodal, fue su entrevista con Adela Micha, momento en el que el intérprete mexicano intentó aclarar varios rumores y situaciones que “manchaban” su relación con Ángela su vida laboral.

En aquel encuentro, fueron varias las frases que, según varios comentarios en redes, contradijo todo lo sucedido en torno a su nuevo romance con Ángela Aguilar, en mayo de 2024.

Otro de los temas que aparecieron en dicha entrevista, fue el del presunto ‘hate’ que Aguilar recibe en redes sociales, y que según Christian Nodal, además de ser algo infundado, es claramente pagado por un tercero que es un “hostigamiento armado” . En ese momento, internautas afirmaron que si Aguilar recibe comentarios sobre su relación, es por sus acciones y no un tema pagado.

La entrevista con Adela Micha terminó siendo un momento en el que Nodal, más allá de aclarar los rumores a su alrededor, se convirtió en un escenario de presuntas contradicciones y en el que finalizó mal parado frente al público en general.

Mira: Christian Nodal y Ángela Aguilar: La verdadera razón por la que revelaron su romance, ¿no fue por amor?

Entrevista de Christian Nodal con Adela Micha / Redes sociales

¿Qué dijo Roberto Martínez, creador de contenido, sobre una entrevista que le realizó a Christian Nodal?

Durante una reciente charla con el influencer regio, Adrián Marcelo, Roberto Martínez sorprendió al revelar que había grabado una entrevista con Christian Nodal para su podcast, pero que esta nunca fue publicada debido a una decisión directa del cantante.

“Yo tengo un podcast con Nodal, no salió, no me gustaría profundizar la razón por la que no salió, la neta. (...) Al chile, prefiero no abrir la boca” Roberto Martínez

Este breve pero contundente comentario bastó para avivar las especulaciones en torno a lo que ocurrió durante la grabación y, sobre todo, por qué Nodal prefirió que el contenido no se difundiera.

Si bien Martínez dejó entrever que tuvo una buena conversación con el intérprete de Botella tras botella y que su percepción sobre él cambió para bien, recalcó que decidió respetar su deseo: “ Yo no quiero sacar algo que alguien no quiera, entonces no hay ped…’. No quiero joder a nadie. Si una persona por x o y razón no quiere sacar el capítulo, no lo sacamos ”.

Te puede interesar: Cazzu tomaría acciones legales contra Christian Nodal por manutención y permisos ¿pedirá la custodia?

¿Mamá de Christian Nodal le advirtió a su hijo sobre ya no hacer más entrevistas?

El 25 de septiembre de 2025, durante la transmisión de su programa en YouTube, Javier Ceriani reveló que, según su versión, los padres de Christian Nodal habrían expresado su inquietud por la entrevista que el cantante ya tenía acordada con Adela Micha.

Según el presentador, Cristy Nodal habría sido muy clara al respecto. Estas fueron las declaraciones que se le atribuyeron a ella:

“Hijito, tú eres limitado, no eres rápido, Adela es la número uno, no hagas la entrevista con Adela Micha. Te lo advierto que te va a ir mal” Cita de Javier Ceriani sobre Cristy Nodal mamá de Christian

Ceriani también señaló que, supuestamente, una vez finalizada la grabación, la madre del intérprete de Botella tras botella habría insistido en que la entrevista no se emitiera, ya que temía que pudiera perjudicar la imagen de su hijo .

El conductor agregó que Cristy, presuntamente, no habría tenido la oportunidad de ver la entrevista completa antes de su difusión, pero aun así habría considerado que su contenido no sería favorable para Nodal.

Mira: Papás de Nodal, ¿lo traicionan? Mientras ellos conviven con su nieta, él solo manda un regalo, revelan