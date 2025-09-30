Christian Nodal confiesa el verdadero motivo detrás de borrar su rostro tatuado: “Lo hago por ella”

El cantante Christian Nodal sorprendió al publico después de revelar que decidió eliminar la mayoría de los tatuajes en su rostro, impulsado por un motivo profundamente personal y familiar. La confesión llega en una etapa de cambios significativos para el artista sonorense.

Aunque reconoce que el procedimiento de remoción es doloroso e incómodo, Nodal afirmó estar decidido a continuar, ya que su principal propósito es mostrarse de una manera distinta.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal decidió quitarse los tatuajes del rostro?

En una entrevista reciente con Caracol Televisión, Christian Nodal confesó que la razón principal para retirar los tatuajes del rostro fue el deseo de que su hija lo reconozca sin modificaciones, un motivo determinante para dar este paso. El cantante también reveló que su madre tuvo un papel fundamental en esta decisión, al hacerlo reflexionar sobre la importancia de mostrarse de una manera distinta ante su pequeña.

“Mi mamá me dijo algo muy importante. ‘Ay, mi hijito, no te tatúes la cara porque tu hija no te va a alcanzar a ver la cara sin tatuajes’... y no sé por qué eso se me quedó tanto en la cabeza” Christian Nodal

El intérprete explicó que el tratamiento de remoción no es sencillo y lo describió como una experiencia dolorosa, comparándola con “si te estuvieran latigueando la cara”. Aun así, aseguró que está decidido a seguir adelante.

“Creo que estéticamente no soy una persona de buena apariencia y con los tatuajes pues menos. Entonces dije, me tengo que dar una ayudadita” Christian Nodal

Actualmente, Nodal ya ha realizado varias sesiones y detalló que espera conservar únicamente tres tatuajes faciales, mientras que los demás seguirán siendo eliminados progresivamente.

Christian Nodal se borró los tatuajes por su hija / Especial

¿Cuántas sesiones lleva Christian Nodal para eliminar sus tatuajes?

El proceso de remoción es largo y requiere constancia. Según el propio Christian Nodal, algunos de sus tatuajes han pasado por hasta cinco sesiones, mientras que otros apenas han tenido dos. El cantante resaltó que cada procedimiento dura entre 10 y 15 minutos, y aunque es molesto, lo considera un paso necesario.

Este cambio forma parte de un proceso más amplio en la vida de Nodal. Además de modificar su apariencia, el sonorense compartido que desde hace más de dos años recibe terapia de psicoanálisis, lo que le ha permitido atravesar momentos difíciles y comprender mejor su entorno.

“Me emborrachaba e intentaba hablar con mis amigos, que son tres personas como mucho. Las personas que siempre han estado ahí para mí se pueden contar con una mano” Christian Nodal

El artista también admitió que la fama y la constante exposición pública influyeron en su decisión de buscar ayuda profesional, pues estas situaciones afectarán directamente su bienestar.

Christian Nodal borracho en Lagos de Moreno Jalisco / Captura de pantalla

¿Qué otros cambios se ha hecho Christian Nodal?

Además de quitarse los tatuajes y asistir a terapia, Christian Nodal confesó que ha reducido su exposición a las redes sociales, prefiriendo dedicar su tiempo a actividades que le generen paz. Contó que disfruta pintar, nadar, jugar con sus perros, ver películas con su esposa e incluso ha descubierto un gusto por la cocina.

“Estoy empezando a cocinar y hago un guacamole bien rico” Christian Nodal

El intérprete de “Adiós amor”, quien ha ganado seis premios Latin Grammy, subrayó que no pretendía ser ejemplo de nadie.

“Soy cantante. No soy ejemplo para nadie. Hay cosas buenas de mí y cosas malas de mí” Christian Nodal

Con estas declaraciones, Nodal dejó ver que su proceso de transformación no solo pasa por lo estético, sino también por lo emocional y lo cotidiano. Según las declaraciones del cantante, la decisión de quitarse sus tatuajes, motivada por su hija, marca una nueva etapa en su vida y en la imagen que proyecta hacia su público y hacia quienes lo rodean.

