Christian Nodal logra quitarse uno de los tatuajes de su rostro; así luce el cantante

Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar en estos días, ya que en redes sociales ha mostrado un contundente cambio de imagen.

El cantante ha demostrado que la paternidad, así como su noviazgo con Cazzu, lo ha cambiado en diversos aspectos de su vida, tal como el físico. El famoso se ha mostrado en redes sociales verdaderamente renovado, incluso, ha sido comparado con la estrella de Hollywood, Johnny Depp.

Nodal se dejó crecer el cabello y también sus facciones están más definidas, pero eso no es todo, el famoso también está erradicando los tatuajes que se encontraban en su rostro.

Composición:Christian Nodal y referencia a Jhonny Deep / @nodal/ IMDB

Te puede interesar: Christian Nodal estrena millonaria dentadura de oro y diamantes

Christian Nodal logra quitarse uno de los tatuajes que tenía en su rostro

Recordemos que Nodal decidió quitarse la mayoría de los diseños que tenía en su rostro, ya que quería que su hija con Cazzu lo conociera tal como es, sin tinta en su rostro.

Parece ser que el intérprete de Botella tras botella está logrando su cometido, ya que hace unos días subió una fotografía en la que presumió su dentadura millonaria, así como parte de su rostro sin uno de los tatuajes que se hizo hace años.

Christian Nodal / Instagram: @nodal

No te pierdas: Llueven críticas a Christian Nodal por no lucir en persona como en sus fotos ¡Lo compararon con Juan Gabriel!

Si bien en las fotografías que había posteado en redes sociales el famoso se mostró sin tatuajes en su rostro gracias al maquillaje que portó. No obstante, en esta ocasión sí se le pudo ver sin el tatuaje que atravesaba parte de su nariz.

Así luce Christian Nodal:

Nodal con sus nuevos dientes / Instagram

Mira: Paul Stanley rompe el silencio sobre la serie biográfica de su padre Paco Stanley ¿procederá legalmente?

¿Cuál fue el tatuaje que se borró Christian Nodal?

El diseño que Christian Nodal logró borrar totalmente de su rostro fue el de símbolo de protección de guerreros, originario de su tierra, Sonora. El cual era mayormente conocido por el de “banderas rojas”. En su momento, el cantante aseguró que este tatuaje significó mucho para él.

Al momento, el cantante no se ha pronunciado respecto a si se siente orgulloso sobre que logró quitar uno de sus diseños de su rostro, dado que todavía hay algunos tatuajes que probablemente no ha querido o no ha podido erradicar.