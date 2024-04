Llueven críticas a Christian Nodal por no lucir en persona como en sus fotos ¡Lo compararon con Juan Gabriel!

Christian Nodal ha generado tema de conversación en redes sociales luego que dejó al descubierto su nuevo cambio de look. El famoso sorprendió a sus seguidores en Instagram tras publicar diversas fotografías en las que se ve totalmente renovado.

Nodal publicó una ráfaga de fotografías en las que se puede ver que le creció un tanto el cabello, se le afinaron sus facciones y los tatuajes que tenía en su rostro ya no están tan presentes como en un principio. Incluso, lo compararon con la estrella de Hollywood Johnny Depp.

Christian Nodal / @nodal/ IMDB

Recordemos que el cantante manifestó su búsqueda por erradicarse la tinta de la piel previo a que diera la bienvenida a su primera hija con Cazzu, ya que desearía que su bebé lo conociera sin tatuajes. Por esta razón, comenzó con el procedimiento para borrar los diseños que tenía grabados en su rostro.

Sin duda, la nueva imagen del intérprete de Botella tras botella dejó boquiabiertos a muchos, tanto que hasta le llovieron halagos, destacando lo bien que le sentó la paternidad.

Christian Nodal / @nodal/ IMDB

Llueven críticas a Christian Nodal por contundente cambio de look

En esta ocasión, el famoso volvió a causar revuelo en las redes sociales, ya que una entrevista desató críticas por su nuevo cambio de look.

En redes sociales publicaron un video en el que Nodal concedió a una entrevista en un evento al cual asistió, pero esta vez los halagos se convirtieron en críticas, dado que usuarios consideraron que el cantante no se ve en persona como en sus fotos.

Christian Nodal / Instagram: @nodal

Algunos cibernautas señalaron a Christian de haber utilizado muchos filtros y por eso no se ve nada igual a las fotografías que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Usuarios llenaron de críticas la caja de comentarios del video, en los que destacan burlas y comparaciones de Nodal con Walter Mercado y Juan Gabriel. ¡Todo por su nuevo look!

Y es que Nodal vistió una camisa negra con estampado de calavera. Dejó descubierto su pecho, por lo que se pueden ver sus tatuajes. Portó una cadena, así como un pantalón negro, lentes de sol del mismo color y su melena un tanto larga.

Christian Nodal hablando hacia la cámara. / Instagram: @nodal / @nodallatam11

“Qué le pasó”, “No solo se quitó los tatuajes, sino que sacó su Juan Gabriel interno”, “El Juan Deep mexicano”, “Creí que era Kunno”, “Johnny Depp c..g..ndose de risa por la comparación”, “Ese no es Nodal, parece otro”, “Pensé que nos iba a leer el futuro se parece a Walter Mercado”, “Qué te está pasando, te andamos perdiendo”, fueron algunos comentarios.

Al momento, Christian Nodal no se ha pronunciado a las críticas en cuanto a su nuevo look. Sin embargo, hay quienes lo defienden y destacaron que no tiene nada de malo su nueva imagen.

Así luce Christian Nodal: