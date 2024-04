Christian Nodal aparece renovado y presume radical cambio de look, ¡hasta lo comparan con Johnny Depp!

La vida de Christian Nodal ha cambiado considerablemente tras la llegada de su primogénita, también hija de Cazzu. El famoso tomó la decisión hace tiempo de quitarse los tatuajes de la cara con la finalidad de que su hija pueda conocer su rostro tal cual.

Eso sí, no descartó la posibilidad de abrir un tattoo shop en Los Ángeles, California, para dar rienda suelta una de sus pasiones. Sin embargo, Nodal no para de sorprendernos, y el día de ayer compartió unas fotos con un nuevo look que fue muy aprobado entre sus fans.

El cantante de regional mexicano aparece en las fotos con camisa, con el rostro sin tatuajes, con un peinado diferente y estilo elegante. Tan diferente se ve que hasta sus fans aseguraron que les recordaba a Johnny Depp.

Sin duda, la mayoría de sus fans llenaron de elogios a Nodal, y algunos consideran que Cazzu y la paternidad le han sentado muy bien al intérprete de 25 años.

Composición:Christian Nodal y referencia a Jhonny Deep / @nodal/ IMDB

Cazzu, la responsable de su transformación

En noviembre de 2023, te contamos que una fuente cercana a la pareja reveló a TVNotas, que Christian Nodal se había hecho sus arreglitos estéticos, todo por complacer a Cazzu, quien lo ha inspirado a transformarse.

“Cazzu es quien lo ha motivado para que se vea mejor, elegante y guapo”, comentó nuestra fuente y sin duda acertó, pues Christian Nodal dejó a todas sus admiradoras sin aliento.

Así reaccionan las fans de Nodal a su radical cambio de look

“La Cazzu sí tiene buena mano”, “Estás increíblemente guapo, ser papá te sienta bien”, “Soy yo ¿o se parece a Johnny Depp?”, “Qué guapo te ves sin los tatuajes de la cara. Me he enamorado”, escribieron sus fans en Instagram sobre el impresionante cambio de Christian Nodal.

