La estrella de Hollywood que huyó de una secta y murió a los 23 años: su trágica historia aún estremece

Hollywood ha visto surgir y caer a muchas de sus estrellas más brillantes, pero pocas historias resultan tan conmovedoras y trágicas como la de River Phoenix. Aquel niño que comenzó cantando en las calles para sobrevivir se convirtió en un ícono de su generación y, lamentablemente, en una de las pérdidas más dolorosas del cine.

Su muerte, a los 23 años, fue producto de una intoxicación por drogas en un lugar que hoy forma parte del mito: The Viper Room, el bar que pertenecía a Johnny Depp.

¿Cómo fue la difícil infancia de River Phoenix antes de alcanzar la fama?

Pocos saben que el verdadero nombre de La estrella de Hollywood, River Phoenix fue River Jude Bottom y que sus primeros años de vida estuvieron marcados por la pobreza y el abuso. Sus padres, Lee Bottom y Arlyn Dunetz, adoptaron un estilo de vida nómada y en los años 70 se unieron a la secta “Los Hijos de Dios”, una organización que posteriormente fue señalada por abuso físico y sexual de menores.

El propio River confesó que fue víctima de abuso cuando tenía apenas cuatro años y en una entrevista calificó a esa secta como “repugnante”. Al descubrir la verdad detrás del grupo religioso, sus padres huyeron y regresaron a Estados Unidos, donde adoptaron el apellido Phoenix, símbolo de un renacer tras la tragedia.

Ya instalados en Florida, River y su hermana Rain comenzaron a cantar y tocar música en las calles para ayudar económicamente. Fue así como un cazatalentos los descubrió, dándole al joven Phoenix la oportunidad de iniciar una carrera que lo llevaría a lo más alto de Hollywood.

¿Qué fue de River Phoenix?

Desde los 11 años, River Phoenix demostró que su talento iba mucho más allá de lo común. Participó en producciones como “Siete novias para siete hermanos” y alcanzó la fama mundial con su papel en “Indiana Jones and the Last Crusade”. También brilló en “Cuenta conmigo”, “Exploradores” y “Un lugar en ninguna parte”, película por la que fue nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto a los 17 años.

Pero Phoenix no solo destacó en el cine. Fue un ferviente activista a favor de los derechos de los animales y el medio ambiente, causas que defendió con pasión y que lo convirtieron en un referente de los jóvenes comprometidos de su generación.

Entre sus amistades más cercanas se encontraba Keanu Reeves, con quien compartió pantalla en “Te amaré hasta matarte”, y cuya lealtad y cariño siempre recordó.

¿Qué ocurrió la noche en que River Phoenix murió?

La tragedia tuvo lugar el 31 de octubre de 1993. Esa noche, Phoenix asistió a una fiesta en The Viper Room, el exclusivo bar de Johnny Depp en West Hollywood, conocido por ser punto de encuentro de celebridades y escenario de noches descontroladas.

De acuerdo con el libro “Last Night” de Gavin Edwards, el actor habría ingerido una mezcla letal de heroína y cocaína, conocida como speedball. Minutos después de salir del bar, comenzó a convulsionar en la banqueta mientras su hermano Joaquin Phoenix y su hermana intentaban desesperadamente ayudarlo y llamaban al 911.

Pese a los intentos por salvarlo, el joven actor murió en el lugar, dejando un vacío en el cine y el corazón de sus admiradores.

¿Qué dijeron otras celebridades sobre la trágica partida de River Phoenix?

El impacto de su muerte fue tal que, años después, personalidades como Leonardo DiCaprio recordaron lo que significó perder a alguien tan especial. DiCaprio confesó que vio a Phoenix poco antes de su muerte y que lo marcó profundamente:

“No sé cómo describirlo, pero es esta cosa existencial en la que sentí que él desapareció delante de mis propios ojos, y la tragedia que sentí después de haber perdido esta gran influencia para mí”, relató el actor.

Keanu Reeves y River Phoenix fueron mejores amigos y tenían un pacto que desafió a Hollywood ¿de qué se trataba?

Keanu Reeves y River Phoenix compartieron una amistad profunda que trascendió la pantalla. En los inicios de sus carreras, ambos se enfrentaron a una decisión arriesgada: protagonizar Mi Idaho Privado, una película con un guion provocador y personajes complejos porque su papel requería que fuera un trabajador sexual drogadicto. Aunque Gus Van Sant escribió el papel pensando en ellos, el representante de Phoenix se oponía rotundamente, temiendo que afectara su imagen pública.

A pesar de las dudas, Reeves creyó firmemente en el proyecto y viajó personalmente hasta la granja familiar de Phoenix para convencerlo. Su determinación no solo hablaba de su compromiso con la película, sino también de su lealtad hacia su amigo. Fue entonces cuando ambos hicieron un pacto: “Lo haré si tú lo haces. No lo haré si tú no lo haces”. Ese apretón de manos selló su decisión de asumir el reto juntos.

El resultado fue una cinta que no solo desafió sus límites como actores, sino que también se convirtió en una obra de culto. Mi Idaho Privado fue aclamado por la crítica y el público, y marcó un hito en sus carreras.