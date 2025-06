Muere querida chef de televisión a los 55 años; fue hallada sin vida en su casa, ¿accidente o asesinato?

Hollywood se viste de luto ante la trágica muerte de Anne Burrell, una chef que se hizo famosa por conducir el programa ‘Los peores chefs de América’, a los 55 años. La noticia fue confirmada por su familia.

A través de un comunicado para la revista People, los familiares de la celebridad dieron a conocer que había fallecido este 17 de junio en su casa en Brooklyn, Nueva York.

“Anne fue una amada esposa, hermana, hija, madrastra y amiga, su sonrisa iluminaba cualquier lugar al que entraba. Su luz irradiaba más allá de sus conocidos, tocando a millones de personas en todo el mundo. Aunque no esté más con nosotros, su calidez, espíritu y amor sin fronteras será eterno”, expresaron.

Anne Burrell / Redes sociales

¿De qué murió Anne Burrell, chef de televisión?

Hasta el momento, se desconoce las causas del fallecimiento de Anne Burrell o si tenía alguna enfermedad grave. No obstante, las autoridades están investigando el caso.

A través de un comunicado a CNN, el Departamento de Policía de Nueva York mencionó que la mañana de este 17 de junio, cerca de las 8 de la mañana, atendieron una llamada proveniente de la residencia de la chef.

“Cuando los oficiales llegaron, observaron a una mujer de 55 años inconsciente. Los servicios médicos de emergencia respondieron y declararon a la mujer fallecida en la escena”, indicaron.

La falta de más información ha hecho circular todo tipo de rumores en redes sociales. Algunos creen que pudo haber sido un accidente, mientras que otros creen que fue víctima de un crimen. No obstante, hasta el momento no hay nada confirmado.

Anne Burrell / Redes sociales

Esta fue la última aparición de Anne Burrell, chef de televisión, en redes sociales

La última aparición de Anne Burrell, chef de televisión, en redes sociales, data del 12 de junio del 2025. En el post, la celebridad compartió una foto que se tomó junto a una influencer, junto a un mensaje en el que expresa lo feliz que se siente por el encuentro.

“¡Me encontré con @greenladyofbrooklyn en mi vecindario hoy! No voy a mentir, he estado pendiente de ella. Puede que la haya seguido o no por la calle por un minuto. ¡Ella es simplemente encantadora! #ilovewhatido #luckygirl”, señaló.

La publicación se ha llenado de mensajes de fans dedicándole emotivas palabras de despedida y deseándole todo lo mejor a la familia para una pronta resignación.

Última publicación de Anne Burrell / Redes sociales

¿Quién es Anne Burrell, chef de televisión?

Anne Burell

Estudió gastronomía en la Culinary Institute of America y en el Italian Culinary Institute for Foreigners en Asti, Italia.

Alcanzó la fama al participar en el programa Iron Chef, en 2005

Posteriormente, condujo programas como ‘Los peores chef de América’, ‘Secretos de chef’, ‘Chef Wanted’ y ‘House of Knives’.

Se ganó el amor del público por sus técnicas culinarias y su simpatía en pantallas.

Escribió dos libros de cocina: Cook Like a Rock Star y Own Your Kitchen.

Se casó en 2021 con Stuart Claxton.

No tuvo hijos biológicos, pero crió a cuatro hijos adoptivos.

