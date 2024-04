Papi Kunno, al natural y con ropa de segunda mano ¡como nunca lo habíamos visto!

En TVNotas platicamos con el influencer Kunno (23 años) y nos contó por qué decidió quitarse el maquillaje, las uñas largas y el bótox.

“Me emociona mucho concientizar a la gente de que comprar ropa de segunda mano no está mal. Me encanta cortar mi ropa e inventar un nuevo look”. Kunno

La terapia fue clave para encontrar su imagen y sentirse bien consigo mismo

Kunno “Haber dejado el maquillaje, las uñas largas, el bótox y el relleno de labios fue una decisión no solo exterior, sino también interior. Después de haber tomado terapia, me siento más seguro de quién soy y poderlo expresar en el exterior”.

“Llevo dos años en terapia por llamada. No tuve que ir al consultorio y fue lindo, porque en persona a veces uno no se atreve a decir lo que siente. No fue difícil hacer un cambio físico, porque yo me veía así cuando me miraba en el espejo. El tema era era al salir a la calle”.

Kunno explica por qué cambió su estilo

“El maquillaje protegía mi corazón, mi realidad y mi verdadera personalidad. Tenía mucho miedo de que el hate mediático me dañara, al grado de no querer vivir o de no hacer contenido para mis redes. Me daba delirio de persecución que alguna persona me hiciera daño o me insultara en persona”.

Kunno confiesa sentirse pleno con sus decisiones

“Estoy orgulloso de lo que he logrado. Dejar poco a poco el bótox no ha sido difícil. Hoy no me importa si en veinte años me salen arrugas”.

“Seguiré usando uñas bonitas. Mi tema es con las uñas largas. El hecho de que haya cambiado, no significa que mi esencia se haya ido. Sigo siendo el Kunno loco y aventado (ríe)”. Kunno

Kunno la noche de los premios Heat Latin Music Awards en República Dominicana. / Facebook: Papi Kunno

¿Su novio lo apoya en el proceso? ¿Se casa Kunno?

Kunno también compartió que su novio no influyó en su decisión. “Mi prometido no es un hombre que me prohíbe hacer cosas. Él no influyó en mi cambio. Me apoya en todo y me sostiene la mano cuando tengo mis bajadas o mis subidas. Todavía no tenemos fecha para casarnos. Será hasta que estemos listos y tengamos dónde vivir”, concluyó.

Para más notas como esta, consulta el número más reciente de tu revista TVNotas.