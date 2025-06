¿Ángela Aguilar “obsesionada” con Cazzu? Exhiben prueba que confirmaría que quiere ser como ella

Ángela Aguilar sigue en la controversia. Y es que, en medio de la pelea pública entre sus hermanos, Leonardo y Emiliano, se filtra una supuesta prueba de que la joven estaría “obsesionada” con Cazzu, quien es la expareja de su actual esposo, Christian Nodal.

Esta no es la primera vez que se dice que la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ quiere ser como la argentina. Los fanáticos llegaron a notar que la joven imita sus frases y hasta su forma de hablar.

Si bien algunos creen que es una coincidencia, muchos consideran que la “envidia” y por ello busca “ser como ella” para ganarse el cariño del público que perdió desde que empezó su romance con Nodal.

Ángela Aguilar / Captura de pantalla

¿Cuál es la prueba de que Ángela Aguilar está “obsesionada” con Cazzu?

Hace poco, Cazzu hizo una presentación en la que cantó algunos de sus sencillos en acústico, y recibió muchos halagos en redes sociales por su interpretación y soltura en el escenario.

Días después, Ángela Aguilar hizo lo mismo, algo que muchos vieron como una forma de copiarle a la expareja de Christian Nodal. Y es que, en un video comparativo de ambas presentaciones, se puede ver que la mexicana usa un vestido color café con un corte similar al que utilizó la argentina.

Los usuarios también consideran que Ángela hacía movimientos muy parecidos a los de Cazzu durante su interpretación. Aunque algunos siguen pensando que todo es una simple casualidad, la mayoría cree que esto es la prueba definitiva de la obsesión de la esposa de Nodal por la intérprete de ‘Nada’.

¿Por qué dicen que Ángela Aguilar necesita ayuda psiquiática?

Para los detractores, tanto interés en copiarle a Cazzu es una señal alarmante de que Ángela Aguilar necesita “ayuda psiquiática” para superar a Cazzu, pues no es normal que quiera “copiar sus frases o hasta su estilo”,

Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Fuera de broma, el papá debe ayudarla en lugar de aferrarse a que su hija ‘está bien’ quizá él tampoco acepta que ella necesita ayuda y eso empeorará la situación”

“Cazzu podría estar en peligro”

“Esto está de miedo”

“Cazzu no se opone, pero su hija no debería convivir con su papá por su integridad”

“Cazzu lo hace natural, Ángela toda exagerada”

“Ella no quiere a Nodal, solo quiere ser como Cazzu”

“Que alguien la ayude”

Como era de esperarse, los fans de Ángela no dudaron en defenderla y señalar que Cazzu no había inventado las presentaciones para cantar temas en acústico, al mismo tiempo que exigieron un alto a los malos comentarios en contra de la más joven de la dinastía Aguilar.

Hasta el momento, las partes involucradas no se han pronunciado ante esta situación y solo se han limitado a usar sus redes sociales para promocionar sus respectivos proyectos.

Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Qué piensa Cazzu sobre Ángela Aguilar?

Lejos de lo que muchos pudiera pensar, Cazzu no se ha expresado mal de Ángela Aguilar. Incluso, ha pedido un alto a todas las críticas en su contra por estar con Christian Nodal.

“Sí, por supuesto, es muy difícil porque también siento. Yo lo veo muy injusto, que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella, y no lo apoyo en absoluto. Siento que uno puede cometer errores”, puntualizó.

Por su parte, Ángela Aguilar no ha dicho mucho sobre la ex de Nodal y solo se ha limitado a decir que ella no está en contra de ninguna mujer.

