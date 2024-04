Eric del Castillo sufre accidente en plena grabación de telenovela ¿Cuál es su estado de salud?

Eric del Castillo se ha consolidado en la industria del entretenimiento como uno de los histriones más destacados. Su talento lo ha llevado formar parte de grandes proyectos en la pantalla chica, así como en el cine. Incluso, a sus 89 años, mostró que sigue manteniendo esa emoción y versatilidad para interpretar diversos papeles.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, dado que el actor recientemente vivió un terrible percance en plena grabación.

Eric del Castillo sufre accidente durante las grabaciones de Vivir de amor

Actualmente, Eric se encuentra trabajando en el proyecto de Televisa, Vivir de amor, telenovela en la que, durante las grabaciones, sufrió un incidente. ¿Qué le pasó?

El padre de Kate del Castillo relató a la prensa que, en medio de la grabación de una intensa escena sucedió el desafortunado accidente. ¡Se lastimó la mano!

Eric relató que todo sucedió en la escena en la que los dos galanes de la telenovela, es decir, Emmanuel Palomares y Juan Diego Covarrubias, estaban peleando.

“En la telenovela se estaban peleando los dos galanes (Emmanuel Palomares y Juan Diego Covarrubias). Pegaron en la pared. De la pared se cayó un cuadro. Me cayó aquí (en la mano). En la pelea me cayó y ya tengo una semana con esto. En fin”. Eric del Castillo

El histrión detalló que no necesitó sutura y remarcó que los paramédicos de Televisa lo atendieron rápidamente, luego del accidente.

Eric del Castillo “No, no, no (me suturaron). Me sangró mucho. Me atendieron luego, luego los paramédicos. Ya tengo una semana. Ahí va. Son gajes del oficio. Se espantaron porque me salió un chorro de sangre. Dije :‘No se me cayó el dedo, verdad’, para que se espanten”.

¿Cómo se encuentra Eric del Castillo después del accidente?

Del Castillo comentó que no es la primera vez que le sucede un incidente como este, dado que en el cine también sufrió algunos percances. No obstante, destacó que no soporta que pare la producción por este tipo de situaciones y agregó cómo se encuentra su mano actualmente.

“En el cine me di cada catorrazo. Odio que se pare toda la producción por una cosa como esta. Allá todos me atendieron y una serie de atenciones que he tenido. Todos me preguntan por mi mano que: '¿Cómo va, cómo va?’. En fin, muy contento, muy consentido. Todos llegan. Me dan mi besito”, agregó.

¿Eric del Castillo piensa retirarse de la actuación?

La prensa también cuestionó al famoso sobre si ha pensado en retirarse de la industria y él descartó por completo esta posibilidad. ¡Aseguró que se volvería l0c0!

“Lo he pensado, pero luego me duermo (lo descarto). ¿Qué hago sin trabajar? Me vuelvo l0c0. No sé cuánto aguante más de tiempo, pero cuando Dios quiera me iré. No quiero amolar al productor con el que esté en ese momento. No he pensado retirarme, no, no, no”. Eric del Castillo

Sin duda, Eric del Castillo dejó claro aún tiene total vitalidad para poder seguir trabajando en lo que más le apasiona, la actuación.

