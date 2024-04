Christian Nodal estrena millonaria dentadura de oro y diamantes

Nodal está llamando la atención. Esta vez no por su música, sino por el extravagante nuevo detalle que se hizo en los dientes. El cantante está causando revuelo en redes sociales por estrenar una deslumbrante dentadura de oro y diamantes creada por una prestigiosa joyería.

Nodal con sus nuevos dientes / Instagram

La reacción de los seguidores de Nodal no se hizo esperar y dejaron comentarios como: “Qué ridiculez, ya no hayan dónde poner el dinero, tanta gente con necesidad”, “lo n4co no se le quita. Y con tanto dinero seguirá de n4quete”, “luego se ofenden cuando les dicen nado pero pues no cooperan”.

¿Cuánto cuesta la dentadura de Nodal?

Hasta el momento no se ha revelado el precio exacto, pero se estima que su valor pueda estar entre los 50 mil dólares, es decir, aproximadamente 1 millón de pesos.

Así son los dientes de Nodal / Instagram

Al parecer, Nodal ha derrochado dinero en su nueva apariencia como la eliminación de tatuajes y bajar de peso, demostrando que tienen el objetivo de mostrar su mejor versión.

Otro famoso que ha optado por llevar una dentadura similar es Peso Pluma. ¿Está de moda?

