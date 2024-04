LCDLF: Geraldine Bazán entra al baño con micrófono encendido: “Su momento más humilde”, señalan

En ‘La casa de los famosos’, la audiencia puede conocer a los artistas sin filtros, como personas comunes y corrientes. Las celebridades que aceptan el reto de participar en el reality saben que están expuestos a ser grabados y mostrados 24/7 y hay poca privacidad.

En algunos casos, los participantes han sido captados en descuidos a punto de bañarse. Otras han asombrado por dejarse ver sin maquillaje y otros más han dejado ver sus extrañas costumbres de higiene durante las cuatro temporadas del programa de Telemundo.

Sin embargo, quien está llamando la atención actualmente es Geraldine Bazán. Según refirieron en redes sociales, la actriz habría olvidado apagar su micrófono cuando entró al baño y perdió el glamour al dejar escuchar lo que sucedió.

Geraldine Bazán ha protagonizado algunos momentos polémicos de La casa de los famosos / Twitch

Geraldine Bazán sufre descuido en ‘La casa de los famosos': Video

En redes sociales circula un video tomado de la transmisión 24/7 del programa donde se observa a la actriz entrando al baño y luego un sonido que hizo pensar a muchos que se trató de un descuido y no había apagado su micrófono como los habitantes suelen hacer cuando entran ahí o se lo retiran cuando se bañan y se duermen.

“El momento más humilde de Geraldine Bazán. Deja el micrófono abierto al ir al baño en La casa de los famosos”, escribió la cuenta que compartió el video.

Por supuesto el video ya se volvió viral y ha generado todo tipo de especulaciones, pues no se sabe si el sonido fue real o fue editado para que así pareciera.

“Parece fake”, “al igual que otro ser humano, también c* ga, m3 a y se p*dorr3a”, “¿Acaso ustedes no van al baño? Es lo más normal del mundo”, “jaja pero princesa”, “Me recordó al video de ‘las bonitas no c4 gan”, “Normalicemos el que todos vamos al baño, por más guapas que sean”, “Se oye falso”, “jaja qué pena”, “Comprobado que el artista es humano”, “Ese sonido no corresponde con el ambiente, ni el lugar… ese sonido es un mal ejemplo de cómo no editar un audio para j0der a otros”, “Yo lo estaba viendo en vivo y sí se echó un p3d1to, pero sí tiene sonido encima del video falso, pero sí se echó”, escribieron algunos en redes.

