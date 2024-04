Madonna subió a Alberto Guerra al escenario durante su concierto en CDMX; así lo vivió Zuria Vega

Hace unos días, Alberto Guerra sorprendió al ser portada de una revista junto a la mismísima ‘Reina del pop’, Madonna. Pero las sorpresas no pararon, pues este domingo la cantante ofreció el segundo concierto, de cinco que dará en la Ciudad de México con su ‘Celebration tour’, ¡y subió al actor al escenario!

La inesperada invitación de Madonna a Alberto sorprendió a los fans que estaban a la espera de saber quién sería el famoso que aparecería en una de las partes del concierto en donde suele tener a un invitado, siendo Ricky Martin uno de ellos en Estados Unidos y recientemente el colaborador de Jimmy Kimmel, Guillermo Rodríguez en su primer concierto en CDMX.

Alberto apareció durante ‘Vogue’ siendo el ‘Juez invitado vogue’ que consiste en calificar el baile de quienes se ponen frente a él. El actor se mostró feliz por estar junto a la cantante en este momento especial, mientras ella también sonreía.

Pues si… el actor Alberto Guerra invitado de #Madonna esta noche en el Palacio de los Deportes!!! pic.twitter.com/RCBvO6B9Pw — 🤓EDGAR ESTRADA (@EDOGARUM) April 22, 2024

Zuria Vega reacciona al ver a su esposo con Madonna

Por supuesto, quien no se perdió el momento fue la esposa de Alberto Guerra, Zuria Vega.

Previo a que el actor apareciera en el escenario del Palacio de los deportes, Zuria mostró cuánto estaba disfrutando el show con una sonrisa en primera fila. Más tarde subió un video junto a su esposo y escribió: “Antes de que se llevaran a @el_guerra”.

Cuando Alberto subió con Madonna, Zuria no pudo contener la emoción y soltó algunos gritos desde el lugar especial que Madonna les asignó para presenciar el concierto.

Zuria presenció todo desde primera fila / Instagram

¿Cómo se conocieron Madonna y Alberto Guerra? La cantante desata opiniones al invitarlo a su concierto

Con las recientes interacciones de Madonna con Alberto Guerra, el público se ha preguntado cómo fue que la cantante estableció esta cercanía con el actor cubano.

Según él mismo contó en un reciente encuentro con la prensa, fue gracias a su personaje en la serie ‘Griselda’ de Netflix, que Madonna pudo descubrir su talento y la oficina de la cantante se puso en contacto con la de él y cuadraron un encuentro para posar juntos en la revista. “Es gran amante de la música, de las historias latinas, del arte, la literatura, vio ‘Griselda’, le gustó y ya tenían esta idea de hacer unas fotos para esta revista. Me buscaron para ver si quería yo colaborar con ella y acepté”, dijo.

“Sabe muchísimo sobre México, sobre Cuba que es de donde yo soy, tiene un gran amor por todo lo que tiene que ver con la cultura latinoamericana y más allá de tener que venderle una idea sobre lo que es México, esa oportunidad de poder intercambiar ideas de música, política, religo, de todo, fue lo mejor. Madonna es a toda m*dre”, agregó en la entrevista horas antes de su participación en el concierto durante la entrega de los Premios Platino.

Alberto Guerra sorprendió al ser el invitado especial de Madonna / Instagram

Además, dio detalles de cómo fue conocer a la leyenda de la música pop: “El momento del encuentro fue como dos personas que se conocen: ‘Hola ¿cómo estás?’ Y me dieron las gracias por haber aceptado participar, por estar ahí y después de eso pudimos hablar de muchas cosas, de la vida misma incluso”.

Para Alberto fue sorprendente que una artista como Madonna fuera tan sencilla y siguió contando: “Es maravilloso ver que alguien de ese tamaño y que ha sido una influencia a lo largo de nuestros tiempos en todos los seres humanos, tenga una sensibilidad y sencillez, la humildad y el respeto que tiene por todos los demás, me parece increíble”, señaló.

Eso sí, según algunos medios, el actor reconoció que dudaba en aceptar la invitación de la cantante, pero luego de platicar la idea con su esposa, lo convenció de no cometer la “tontería” de rechazar a Madonna.

Mientras tanto en redes sociales, la aparición de Alberto Guerra y Guillermo Rodríguez han desatado comentarios de internautas que se han mostrado molestos con la ‘Reina del pop’ porque consideran que no han sido los mejores.

“¿Quién recomendó a los artistas? Asesoraron mal al equipo de Madonna”, “A ella le gusta Alberto Guerra y ¿cuál es el p*do? No es lo que quieran ustedes, es lo que ella quiere y soporten”, “Madonna, ese hombre es casado jajaja, se lo quiere comer”, “me cae que Madonna no tiene idea de a quién invitar”, “me encanta ese hombre, pero pues igual no entendí qué hace ahí”, “así quedaron (como payasos) los que decían que mi Belinda sería la invitada”, “mejor nadota”, fueron algunos de los comentarios y dejaron también algunos memes.