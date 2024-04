Madonna regresó a México, en la gira “The celebration tour”; los fans así lo celebraron

Después de haber reprogramado su gira “The celebration tour”, llegó la fecha y Madonna, calificada como una de las mujeres más influyentes en la música pop, arribó a México para dar cinco conciertos en el Palacio de los Deportes, con el que festeja y hace un recorrido musical de sus grandes éxitos en 40 años de carrera.

La reina del pop, con más de 300 millones de discos vendidos en el mundo, sigue siendo la número uno y modelo a seguir. Con 65 años, mantiene el reinado como ícono de la música, la moda, y el performance. Un día soñó en conquistar el mundo, y lo consiguió.

Sus fans esperaron este día con emoción: para algunos sería su primera vez; para otros, la segunda, tercera y hasta quinta ocasión que la verían en nuestro país. La gente comenzó a llegar con anticipación y con ello la pasarela de la moda más representativa en la carrera de la cantante.

La comunidad LGTBQ+ fue la más expresiva y divertida a través de sus vestuarios.

El “outfit” más popular fue el vestido de novia, que nos remite a los inicios de su carrera, a la presentación progresista en el Live MTV Video Awards 84 con el tema “Like a Virgin”, donde la reina del pop utilizó un vestido diseñado por su estilista, Maripol.

Otra vestimenta que marcó tendencia fue el clásico corsé de copas cónicas de Jean Paul Gaultier que Madonna usó durante su gira de 1990, Blond Ambition, y fue símbolo de moda y transgresión.

A sus seguidores les parece difícil señalar un disco o tema favorito, pero en mayoría coinciden en mencionar discos como Like a Virgin , True Blue, MDNA. Canciones como: Vogue, Material Girl, Like a Virgin, Borderline, Crazy for you, Music, Mdna, Papa don´t preach, Live to tell.

Algunos datos de la gira de Madonna ‘The celebration tour’ en México

-Los boletos de la gira ‘The celebration tour’ estuvieron a la venta desde mayo del año pasado.

-Las entradas costaron desde 1020 a 11 600 pesos.

- Eyob Yohanes y Rita Melssen son los diseñadores de la moda de ‘The celebration tour.’

-Como telonero le acompaña Christopher Caldwell, mejor conocido como Bob the drag queen, que se hizo popular en el program RuPaul´s Drag Race.

-En su presentación interpretó 26 éxitos, entre ellos: Everybody, Into the Groove, Burning up, Holiday, Justify my love, Hung up, Vogue, Bad Girl, La isla bonita, Don´t cry for me Argentina, Take a Bow, Celebration.

Giras que ha presentado Madonna en México:

(1993) The Girlie Show, en el foro Sol.

(2008) Sticky and Sweet tour, en el foro Sol.

(2012) MDNA Tour, en el foro Sol

(2016) Rebel Heart Tour , en el Palacio de los Deportes

