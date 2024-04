Sebastián Treviño triunfa en los escenarios teatrales de Estados Unidos ¡Orgullo mexicano!

Tras más de una década en la actuación y destacar en México en obras como ´Wicked´, ´El hombre de la mancha´ y ´Rent´, entre otras, el regiomontano Sebastián Treviño se encuentra abriendo puertas en Estados Unidos.

Cortesía del actor

En el 2019 emigró a Nueva York y ya dio vida a Emilio Estefan en el musical ´On your feet´, basado en la vida y la música de Gloria Estefan.

Y recién acaba de terminar temporada con la puesta ´In the heights´ que cautivó a la audiencia americana gracias a una entrañable historia ubicada en un vecindario dominicano de Washington Heights en Nueva York.

Mira: Latin Lover apadrina la obra ´Roomix’

Cortesía del actor

Sebastián Treviño el mexicano que trabaja con Gloria Estefan

Al respecto TVNotas platicó con Sebastián quien nos dijo: “Tenía la cosquilla de pisar los escenarios de Broadway. Tenía 29 años cuando tomé la decisión de irme a Nueva York. Sentía que se me iba la vida y me animé. Me vine como estudiante. Hice un programa de Conservatorio de Teatro Musical y al graduarme se dio que me quedara y comencé haciendo audiciones y gracias a Dios se ha dando el trabajo”.

Sobre su experiencia de trabajar en el musical de Gloria Estefan, nos comentó: “La conocí y es una persona maravillosa. No paramos de platicar. Me dio toda la confianza para poder encarnar a su esposo que es todo un referente en la industria discográfica a nivel mundial”.

Cortesía del actor

Finalmente señaló: “Además del teatro musical me encantaría hacer televisión en series norteamericanas. El camino en Estados Unidos no es nada fácil para los mexicanos, pero con esfuerzo y constancia lo estamos logrando y lo que más me importa es poner el nombre de México muy en alto”.

No te pierdas: ´Voraz´ se estrenó ante la gran sorpresa del público