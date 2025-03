Zuria Vega y Alberto Guerra: Revelan pruebas de infidelidad que los habrían llevado a separarse

La posible separación entre Zuria Vega y Alberto Guerra ha dado de qué hablar en los últimos días, pues eran una de las parejas favoritas del medio gracias a que han logrado formar una familia y ser exitosos a su vez en su carrera como actores.

Juan José Origel destapó recientemente que la pareja enfrentaba una crisis matrimonial, pero poco a poco se han podido saber detalles que señalan que Zuria habría corrido a Alberto de su casa y actualmente estarían separados. Esto habría sucedido luego de un viaje de reconciliación que habrían hecho debido a una supuesta infidelidad de Alberto Guerra.

Según ‘Kadri paparazzi’ el viaje no dio resultados y los actores habrían terminado hartos uno del otro, por lo que Zuria habría dado el paso para decir que ya no seguirían con su matrimonio a pesar de que Alberto está muy interesado en salvar su relación.

Zuria Vega y Alberto Guerra han sido cautelosos de su vida privada / Instagram: @el_guerra

¿Alberto Guerra le fue infiel a Zuria Vega?: Los supuestos mensajes que ella encontró

Para seguir con la controversia, recientemente la periodista Inés Moreno dio a conocer unas supuestas pruebas de la infidelidad de Alberto Guerra, lo que habría sido el detonante de su aparente separación.

Ines Moreno reveló que las discusiones entre Zuria Vega y Alberto Guerra comenzaron cuando la actriz descubrió mensajes comprometedores en el teléfono de su esposo. Según fuentes cercanas a Inés Moreno, estos mensajes contenían invitaciones de personas desconocidas a eventos que se le hicieron sospechosos a la hermana de Marimar Vega.

“Zuria no es de estas tóxicas que anda fiscalizando el marido, dicen que es muy alivianada, pero empezó a sentir un cambio”, afirmó Moreno en su canal de YouTube. La periodista también mencionó que, aunque la actriz no se considera insegura, sintió que su esposo no le contó toda la verdad sobre ciertos encuentros y mensajes recibidos, lo que se le habría hecho muy sospechoso.

¿Madonna fue la causante de la separación de Zuria Vega y Alberto Guerra?

Otro factor que habría generado tensión en la pareja es la aparente cercanía entre Alberto Guerra y la icónica cantante Madonna. Aunque este tema fue tomado a broma en redes sociales cuando Alberto apareció con la cantante y Zuria explicó que no le daban celos, según la periodista, el actor se volvió más distante tras este contacto, lo que hizo dudar a Zuria Vega sobre la estabilidad de su matrimonio.

“No solo Madonna, ella fue un puntito de tenerla atravesada, pero dicen que a raíz de todo ese brete, hacía cosas extrañas, como que se le subió”, indicó Inés.

Madonna mostró interés en Alberto Guerra e hicieron una sesión de fotos juntos y lo invitó a sus conciertos en México / Instagram

Zuria Vega y Alberto Guerra ya no viven juntos, aseguran

‘Kadri paparazzi’ informó que la pareja ya estaría separada, aunque aún no se sabe nada sobre un divorcio ante la ley. Según sus fuentes, Alberto Guerra habría sacado sus pertenencias de la casa en la que vivía con Zuria Vega en la zona de Coyoacán.

“Nos confirman que ya están separados, ya no viven en la misma casa”, afirmó uno de los conductores.

Hasta el momento, ni Zuria Vega ni Alberto Guerra han hecho declaraciones oficiales sobre su situación sentimental, aunque ella reapareció recientemente en redes sociales muy relajada.

