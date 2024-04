Juego de voces: A Mijares se le olvidó la letra pero ¡de una de sus canciones!; los Capetillo Gaytán juntos

‘Juego de voces’ está arrasando con el rating de los domingos en Televisa y en su segunda semana hubo muchas risas y también momentos emotivos.

Los ‘Herederos’ no tuvieron piedad con los ‘Consagrados’ y ganaron la mayoría de los duelos de la noche, pero uno de los momentos más destacados fue cuando Mijares volvió a olvidar la letra de una canción, pero esta vez ¡era suya!

Mijares y Alicia Villarreal interpretaron ‘Para amarnos más’, una de las canciones más emblemáticas del cantante, pero todo salió mal cuando estaban a punto de terminar la presentación y a Mijares se le olvidó la letra. Esto causó que Alicia también se equivocara y terminaran cortando la presentación. Al estilo Mijares diciendo: “La c*gué, la c*agué, la c*gué”, los famosos pidieron una segunda oportunidad a sus hijos para volver a cantar. Alicia los convenció diciendo: “Cuando eran chiquitos les dábamos chance de todo” y pudieron lograrlo sonando mucho mejor en su segundo intento.

Puedes ver: Madonna subió a Alberto Guerra al escenario durante su concierto en CDMX; así lo vivió Zuria Vega

En redes sociales no faltaron los comentarios al respecto, y según la audiencia, hay quienes dicen que fue ella quien se equivocó, pero Mijares se responsabilizó por ella, mientras que otros sí creen que fue un error más del cantante, quien la semana pasada también dio de qué hablar al olvidar la letra de una canción.

“No creo que no se la sepa porque con Lucero no se equivoca”, “Mijares me decepcionó. Se le olvida todo”, “Ya saquen a Mijares. Solo está poniendo en vergüenza a los cantantes ‘Consagrados’”, “No creo que se equivocó. Para mí fue que fue caballeroso porque Alicia no se sabía mucho la canción y quiso remediar la situación”, escribieron.

Igualmente, mencionan que en el primer intento se escuchaban mal desde el principio, porque no iban al mismo tiempo y lo mejor que pudo pasar fue repetir la canción.

“Manuel con su error salvó la canción porque en la primera versión estaban bien descoordinados… la segunda versión les quedó mucho mejor”, “Andan desentonados para mi gusto. Deberían ensayar más”, comentaron.

No estaban desafinados, estaban descuadrados. Cero timing con la música. Y el, obvio paró para no hundirse más. Les falta ensayar!!! — Yasta (@Yasta54000375) April 22, 2024

La familia Capetillo Gaytán comparte el escenario

Otra de las sorpresas fue cuando Eduardo Capetillo invitó a su hija Ana Paula a cantar con él, mientras que su hijo Eduardo Jr invitó a su mamá, Biby Gaytán.

De esta manera, cada quien en un escenario, la familia se enfrentó con mucho talento. Eduardo y Ana Paula interpretaron ‘No podrás’ de Cristian Castro, mientras que Eduardo Jr y Biby Gaytán recordaron la época de la actriz y cantante en Timbiriche con ‘Si no es ahora’.

La cereza del pastel vino cuando los hijos menores del famoso matrimonio aparecieron con ellos opinando quien había sido el ganador del duelo para cada quien. La gran ausente fue Alejandra Capetillo porque vive en España.

Mira: MasterChef Celebrity: Ella fue la sexta eliminada del reality; así fue como la despidieron

Emoción al mil por ver a #EduardoCapetilloGaytán cantando por primera vez con @BibyGaytan 😍👌🏻



¿El público le dará volumen a Consagrados o Herederos? 🤭



¡Quédate con nosotros en #JuegoDeVoces por #LasEstrellas! ✨🎙️ pic.twitter.com/75PeMdCeYH — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) April 22, 2024

Angélica Vale canta con su papá, Raúl Vale

Otro de los momentos más especiales fue cuando la conductora de ‘Juego de voces’, Angélica Vale rompió en llanto al ver a su papá fallecido como holograma.

Además, con esta tecnología, Raúl Vale le hizo llegar un mensaje a su hija: “Angeliquita, hija mía: Sabes que antes de partir mi sueño era irnos de gira los tres. Ya no pude hacerlo porque me llamaron a un viaje eterno, pero me encantaría en esta noche tan especial para ti, poder cantar contigo. Te amo”.

Checa: LCDLF4: ¿Nueva alianza? Maripily y Clovis atacan a Cristina y Lupillo; los tachan de “falsos”

Gracias a la tecnología, Raúl Vale (qepd) cantó con su hija en el programa / Instagram

En redes el público comentó: “Qué belleza y qué momento tan conmovedor, gracias IA por revivir a un grande”, “Bellísima voz de Angélica Vale. Se parece mucho a la de su mamá. Qué bonito momento, cómo no llorar”, “Qué emotivo momento, qué hermoso ver que cantó junto a su papá”.