Nodal dice que la ansiedad es un privilegio y desata polémica: “Antes solo trabajaba, ¿cuál depresión?”

Christian Nodal volvió a colocarse en el ojo del huracán, pero esta vez no fue por su vida amorosa ni por sus escándalos legales, sino por un comentario que muchos consideraron insensible. El cantante de regional mexicano habló sobre la salud mental y aseguró que “la ansiedad es un privilegio”, algo que desató una oleada de críticas en redes sociales.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre la ansiedad y por qué sus palabras generaron polémica?

Durante una conversación reciente, Christian Nodal aseguró que su visión sobre la ansiedad cambió después de comenzar un proceso de terapia.

“Llevo más de 2 años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad. Me ha ayudado mucho... canalizar y entender muchas cosas.” Christian Nodal

Con una reflexión que generó debate, Nodal expresó cómo percibe la ansiedad en relación con su estilo de vida actual y el pasado: “La ansiedad es un privilegio. Yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero yo estaba enfocado en chambear, en chambear, en chambear y me valía madr… ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? ¿Me entiendes? Nada más trabajar. Me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar en todas las cosas”.

Este comentario se viralizó en cuestión de horas y fue interpretado como una falta de sensibilidad hacia quienes enfrentan trastornos mentales sin importar su contexto. Para muchos, Nodal parecía insinuar que la depresión y la ansiedad son “lujos” de quienes no tienen preocupaciones económicas.

¿Christian Nodal se disculpó en redes sociales tras la polémica por sus declaraciones sobre la ansiedad?

Hasta el momento, Christian Nodal no ha salido a aclarar sus polémicas declaraciones sobre la ansiedad, pero el revuelo en redes sociales no se ha detenido. Las críticas llegaron como avalancha: usuarios de X, TikTok e Instagram lo acusaron de minimizar los trastornos mentales y hablar desde el privilegio, sin empatía ni conocimiento real del tema.

“Que llame a la ansiedad como privilegio demuestra que, o no va a terapia o no está aprendiendo nada”.

“La ansiedad es un privilegio… debe disfrutar montón los ataques de pánico, el insomnio y el miedo”.

“2 años de psicoanálisis y no es capaz de desarrollar la responsabilidad afectiva”.

Otros hicieron referencia a su vida personal: “Y la de asumir rol de padre no te la enseñan en terapia ???” o “Oh, ahora entiendo por qué en mayo se desenamoró, conoció a su nueva pareja, se casó, etc. La ansiedad es exceso de futuro”.

Los comentarios irónicos no pararon y hubo quienes compararon sus palabras con algo “inventado”. También hubo burlas como: “La terapia de Nodal es igual a las clases de ópera de Espongela. ¡No se nota!”.

¿Cómo ha sido el proceso terapéutico y de psicoanálisis de Christian Nodal contra la ansiedad?

Más allá de la polémica, Christian Nodal también compartió aspectos íntimos de su proceso emocional. Confesó que antes de buscar ayuda profesional, solía refugiarse en el alcohol y en sus amigos más cercanos: “Me emborrachaba, trataba de ir con mis compas, que son tres a lo mucho, personas que han estado para mí desde siempre. Son contadas con una mano”.

También admitió que no es alguien que hable abiertamente de sus problemas: “Me gusta tragarme yo solo mis problemas”. Pero cuando sintió que ya no podía más, decidió alzar la mano y buscar terapia. “Tengo bien claro que en esta vida venimos a conocernos, a ser felices”, dijo en entrevista con Caracol Televisión.

El cantante también mencionó que ha aprendido a lidiar con las críticas en redes sociales, aunque no siempre le resulta fácil. “Yo ya me resigné que lo que se hable, la mayoría del tiempo es pura mier… Entonces ya lo tomo como lo que es: son ganas de hablar o jod...”, finalizo.