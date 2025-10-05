Christian Nodal rompe el silencio sobre salud mental y la condición que empeoró en él con el hate

En medio de la polémica por los abucheos hacia Ángela Aguilar y los rumores de distanciamiento con su hija, Christian Nodal habló con honestidad sobre los problemas de salud mental que ha enfrentado en los últimos años.

El cantante confesó al programa colombiano “La red” que ha tenido que recurrir a terapia para sobrellevar la ansiedad que lo acompaña.

Christian Nodal confiesa que padece ansiedad y toma terapia

El intérprete Christian Nodal compartió que lleva más de dos años en tratamiento psicológico, específicamente en psicoanálisis, lo cual le ha permitido enfrentar situaciones difíciles en su vida.

“Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis. Me ha ayudado un montón en verdad a canalizar y entender muchas cosas de la vida. La ansiedad es un privilegio, porque tienes tiempo para pensar en todas las cosas, en general me da ansiedad la vida”, declaró.

El artista reconoció que en el pasado recurría al alcohol para evadir sus problemas:“Me emborrachaba con mis compas, personas que han estado para mí son contadas con una mano, yo no soy muy abierto con mis problemas, me trago solo mis pedos, aprendí que así como ellos me comparten, yo también puedo compartir”.

Christian Nodal tiradera / Redes sociales

Christian Nodal asegura que ya se acostumbró al hate en redes

Christian Nodal también habló de los ataques que recibe en redes sociales. Según él, ya aprendió a vivir con los comentarios negativos y también habló del uso de inteligencia artificial para crear videos falsos con su imagen y voz.

“Ahora hacen videos donde hablo yo, pero ponen palabras que yo no dije. La gente se deja llevar y no revisa si es o no es verdad, o también las imágenes que se hacen con la IA”, expresó.

Christian Nodal habla de su salud mental. / Redes sociales

Christian Nodal revela cómo enfrenta la ansiedad y el hate en su vida

Para contrarrestar la presión mediática,Christian Nodal confesó que se ha alejado de las redes sociales y que prefiere enfocarse en pasatiempos que le brindan tranquilidad.

“Se puede decir que soy autodidacta, no creo que sea bueno haciéndolo pero es muy desestresante. Una vez se me ocurrió una imagen de mi esposa sentada en un cactus gigante… tuve esa imagen y dije lo voy a hacer”, contó sobre sus incursiones artísticas.

Además, disfruta de actividades cotidianas que le generan bienestar:“Me gusta mucho meterme a nadar, jugar con mis perros, ver películas con mi esposa, estoy empezando a cocinar y hago un guacamole muy rico”, finalizó.

