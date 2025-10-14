Cazzu rompe el silencio sobre los “regalos baratos” de Christian Nodal en el cumpleaños de su hija

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, llegó a México esta semana para continuar con su gira Latinaje 2025, acompañada de su hija. Su arribo no solo generó expectación entre sus seguidores, sino que también volvió a poner en el centro de atención la relación con su expareja Christian Nodal. Durante su llegada, la cantante argentina habló con la prensa, aclaró detalles sobre el viaje y respondió a las recientes controversias sobre los regalos de cumpleaños que Nodal habría enviado en el cumpleaños de su hija.

Cazzu celebra cumpleaños de su bebé, Nodal no estuvo presente. / Redes sociales

¿Qué pasó con el regalo de cumpleaños de la hija de Cazzu enviado por Christian Nodal?

El pasado 14 de septiembre, Cazzu celebró el cumpleaños de su hija con Christian Nodal con una lujosa fiesta. En medio de la celebración, el periodista Javier Ceriani dijo que Nodal presuntamente habría enviado por medio de terceros una caja de plastilinas y una jirafa de peluche de 50 centímetros como obsequio. Durante la celebración, la niña presuntamente habría rechazado los regalos, lo que desató críticas en redes sociales hacia el cantante, cuestionando la naturaleza del presente y la falta de convivencia con su hija.

Cazzu fue cuestionada al respecto y, aunque no negó ni confirmó los hechos, la cantante optó por mantener la discreción y proteger la privacidad de su hija frente a los medios:

“Esas cosas a mí no me corresponden hablar”. Cazzu

¿Cómo logró Cazzu viajar a México con su hija tras la disputa que ha tenido con Christian Nodal?

La artista explicó que para poder traer a la hija que tiene en conjunto con el cantante Christian Nodal a México era necesario un permiso judicial unilateral.

“Es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado, porque yo puedo sustentar que necesito viajar por trabajo. Por suerte tengo un equipo encargándose de cosas, pero sería más fácil si hubiera un consenso” Cazzu

De acuerdo con la cantante, este proceso legal permitió que los viajes internacionales de su hija se realicen sin contratiempos, garantizando al mismo tiempo su seguridad y bienestar. Durante su estancia, Cazzu enfatizó la importancia de mantener la armonía familiar y priorizar la estabilidad emocional de la niña.

¿Cazzu dejará que Chrstian Nodal conviva con su hija durante su estancia en México?

A pesar de la polémica y la complicada relación con el sonorense, Cazzu reafirmó su disposición a que su hija vea a Christian Nodal, su padre.

“Ahora vamos a ver, él sabe que eso puede hacerlo, se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y, como siempre, se le dijo que sí. De ahí que suceda, bueno, lo veremos” Cazzu

Cazzu también señaló que no tiene intención de limitar el contacto entre padre e hija: “Siempre lo he dicho. Es su papá, y eso no cambia”. La cantante busca que todas las decisiones respecto a su hija se manejen desde el respeto y la colaboración, dejando abierta la posibilidad de que la relación entre padre e hija mejore con predisposición y comunicación.

