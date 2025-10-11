Nodal regaló de cumpleaños a Ángela ¿lo mismo que a Cazzu? Aguilar dice: “La vida no siempre se entiende”

La cantante Ángela Aguilar reapareció en redes sociales tras cumplir 22 años el pasado 8 de octubre, fecha que recibió rodeada de su familia y en un exclusivo destino de playa. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete del regional mexicano compartió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por las muestras de cariño y felicitaciones que recibió durante su cumpleaños.

En medio de los festejos, una fotografía captó la atención del público y desató una ola de comentarios en redes: una elegante joya que Ángela lució. El detalle generó polémica luego de que algunos internautas aseguraran que la joya tenía similitudes con una pieza que Christian Nodal, su esposo, habría regalado anteriormente a Cazzu, su expareja y madre de su hija.

Fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cuál fue el regalo de Christian Nodal a Ángela Aguilar?

Durante su cumpleaños número 22, la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar fue vista luciendo un collar de diseño exclusivo, elaborado con eslabones y diamantes en forma de rosas. De acuerdo con informes, la pieza pertenece a la reconocida joyería Braggao, firma con la que Christian Nodal ha colaborado anteriormente para crear regalos personalizados para sus parejas.

Aunque en redes sociales se ha especulado que dicho collar fue el obsequio de cumpleaños de Nodal, hasta el momento ni él ni Ángela han confirmado esta información. Lo cierto es que el intérprete de “Botella tras botella” tiene predilección por regalar joyería de alta gama. En el pasado, obsequió a Cazzu una pulsera de oro rosa con diamantes y una placa grabada con su nombre real, “Julieta”, también diseñada por la misma marca.

Las similitudes entre ambas piezas, principalmente por el tipo de piedra y la firma de lujo, provocaron que los fanáticos compararan ambos regalos, aun cuando los diseños son distintos. El de Cazzu tenía detalles de lunas, mientras que el de Ángela destaca por su patrón de rosas y un estilo más minimalista.

Esta sería la joya que Nodal le regaló a Cazzu / Captura de pantalla

¿Por qué el collar de Ángela Aguilar provocó tanta polémica?

La controversia comenzó cuando una imagen del cumpleaños de la cantante se viralizó en redes sociales. En la fotografía, Ángela aparece junto a Christian Nodal y el Gordo Aguilar, la mascota de Pepe Aguilar, portando el collar de diamantes que desató las comparaciones con Cazzu.

Usuarios de plataformas como X (antes Twitter) e Instagram señalaron que el intérprete podría estar “repitiendo regalos”, mientras otros defendieron que las piezas eran completamente distintas. Sin embargo, el detalle que surgió las especulaciones fue que ambas joyas provenían de la misma casa de diseño, Braggao, conocida por crear piezas personalizadas para celebridades.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha hecho declaraciones sobre el origen del collar. Tampoco se ha confirmado si efectivamente fue un obsequio de Nodal o una compra personal de Ángela Aguilar. La única fotografía publicada del festejo fue compartida desde la cuenta de el Gordo Aguilar, donde se observa a la pareja posando frente al mar. La publicación bastó para reavivar la conversación sobre su relación y los lujosos detalles que suelen acompañar sus celebraciones.

Ángela Aguilar, Christian Nodal y el Gordo Aguilar / Instagram

¿Qué dijo Ángela Aguilar después de su cumpleaños y cómo lo festejó?

Tras varios días sin actividad en redes, Ángela Aguilar reapareció con un mensaje de agradecimiento dedicado a sus seguidores. En su publicación, expresó:

“Gracias por todo, y por tanto. Por cada mensaje, cada video, cada palabra bonita y cada abrazo que, aunque no siempre puedo devolver en persona, siento en el corazón... Este año aprendí que la vida no siempre se entiende, pero se agradece. Y hoy, más que nunca, agradezco tenerlos a ustedes”. Ángela Aguilar

De acuerdo con fotografías publicadas por su familia, el festejo se llevó a cabo en un entorno natural frente al mar. Su padre, Pepe Aguilar, y otros miembros de la dinastía Aguilar estuvieron presentes, además del chef personal de Christian Nodal, quien se encargó de preparar un banquete especial para la ocasión.

Aunque los asistentes compartieron algunas imágenes, la pareja evitó publicar contenido en conjunto, manteniendo así la discreción que ha caracterizado su relación desde su enlace.

A pesar de la controversia por el collar, Ángela Aguilar continúa centrada en su carrera musical y en los próximos proyectos que compartirá con Christian Nodal. Por ahora, ambos artistas prefieren mantener su vida privada lejos de los reflectores, mientras las redes siguen analizando cada detalle de su relación y los gestos románticos que los vinculan.

