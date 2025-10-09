¿Ángela Aguilar hablaría de su relación con Cazzu, ex de Nodal, en entrevista? Esto revelaron

La controversia sigue rodeando a Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, incluso después de más de un año desde que el cantante sonorense terminó su relación con la rapera argentina para comenzar una nueva etapa con la hija menor de Pepe Aguilar. En medio de rumores, críticas y señalamientos, una nueva entrevista de Ángela Aguilar podría echar más leña al fuego o, quizás, intentar calmar las aguas. ¿Qué sucede exactamente?

¿Cómo inició la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Según declaraciones del propio Christian Nodal, su vínculo con Ángela Aguilar comenzó a gestarse durante la pandemia, etapa en la que coincidieron más frecuentemente en compromisos laborales y mantuvieron contacto virtual. No obstante, en ese entonces no inició una relación sentimental, ya que Ángela tenía solo 16 años.

Fue hasta mayo de 2024 cuando se reencontraron y, según relata Nodal, fue entonces que nació el amor entre ellos. El cantante indicó que su primer encuentro ocurrió el 14 de mayo de ese año, poco tiempo después de que él finalizara su relación con la rapera argentina Cazzu, madre de su hija.

Desde ese momento, ambos decidieron mantener su relación en la privacidad. Nodal contó que el 29 de mayo celebraron una ceremonia espiritual en Roma, Italia, que marcó simbólicamente el inicio de su vida como pareja. Se trató de un evento reservado, sin la presencia de la familia de Ángela y que se mantuvo en secreto hasta tiempo después.

El romance fue confirmado públicamente el 10 de junio de 2024, cuando ambos hablaron del tema a través de un medio de comunicación. Finalmente, el 24 de julio de 2024, la pareja se casó por lo civil en una hacienda ubicada en el estado de Morelos. La ceremonia fue íntima y de carácter privado, sin acceso a la prensa.

Ángela Aguilar y Christian Nodal cumplen un año de casados este 24 de julio de 2025. / Instagram: @nodal y @angela_aguilar_

¿Presuntamente de qué habló Ángela Aguilar en entrevista con Marco Antonio Regil?

Según reveló el comentarista de espectáculos Dael Quiroz, conocido en redes sociales como “el Argüenderito”, Ángela Aguilar ya grabó una entrevista exclusiva con Marco Antonio Regil, en la cual presuntamente abordaría temas personales y, en particular, hablaría de su actual vínculo con Cazzu, la expareja de su ahora esposo, Christian Nodal.

La información fue confirmada por la periodista Maxine Woodside, quien aseguró haber visto parte del material y elogió el trabajo de su colega. Aunque aún no se ha publicado ningún avance oficial en las redes de Marco Antonio Regil, se espera que la entrevista se difunda en las próximas semanas.

Está entrevista que platicabamos la semana pasada, grabada, presumida por Marco Antonio Regil, el día de hoy fue confirmada por Maxine Woodside… Maxine reconoce la gran exclusiva de su compañero colega y amigo Marco Antonio y menciona que ella ya tuvo la oportunidad de ver parte de esta entrevista Dael Quiroz

De acuerdo con Quiroz, esta conversación no será superficial, pues Ángela, presuntamente, habría hablado abiertamente sobre la dinámica que mantendrían con Cazzu e incluso con la hija de Nodal.

Ángela revela que tiene una relación de amistad con Cazzu, que Christian Nodal tiene comunicación, contacto y convivencia con (la pequeña), y que los padres de Ángela, Pepe y Aneliz, ven a la niña como su nieta Dael Quiroz

Según Quiroz, el adelanto que obtuvo de la entrevista realizada a Ángela Aguilar, habla contundentemente de la “relación” amistosa que tendría Cazzu y Ángela, aún con los problemas que presuntamente se han visto, a raíz de la relación entre Nodal y Aguilar.

Cabe señalar que dicha información no ha sido confirmada por Marco Antonio Regil y Ángela Aguilar. Por esta razón, lo antes mencionado queda en el terreno de la ESPECULACIÓN.

¿Cuándo se estrenará la entrevista entre Ángela Aguilar y Marco Antonio Regil?

La entrevista que Marco Antonio Regil le realizó a la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, parece ser un nuevo episodio en la historia del triángulo amoroso entre Ángela, Christian Nodal y Cazzu.

Hace dos meses aproximadamente, Christian Nodal ventilaba varios aspectos de su relación con Ángela, el inicio de su matrimonio y la relación actual con su expareja, Cazzu, en una entrevista con Adela Micha.

Para la mayoría de las personas, dicha entrevista dejó mal parados a Aguilar y Nodal, pues además de que varias de sus fechas no coincidían, otros más añadieron que Christian tenía desinterés en la crianza de su hija.

No hay una fecha exacta para el estreno de esta entrevista, pero las especulaciones en redes indican que será dentro de las próximas tres semanas.

Ángela Aguilar y Justin Bieber tienen algo en común: el perfume de lujo que cuesta más de 7 mil pesos. / IG: @angela_aguilar_

¿Por qué acusan a Ángela Aguilar de querer “robarle” la atención a Cazzu?

En esta entrevista entre Ángela Aguilar y Marco Antonio Regil, muchos internautas aseguran que es un movimiento estratégico presuntamente para desviar la atención de Cazzu, pues la rapera argentina se presentará a mediados de este mes en tierras mexicanas.

Actualmente, Cazzu se encuentra promocionando su gira Latinaje, la cual se creó a partir del estreno de su álbum que lleva el mismo nombre.

Cazzu estará en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Mérida, y ya tiene cuatro sold out en sus presentaciones, por lo que su presencia en tierras mexicanas ha generado grandes expectativas. Estos son algunos de los comentarios de internautas:



“Hasta cuando dejará en paz esa mujer a CAZZU, Dios mío”,

“Se contradicen. Él dijo que no hay comunicación, que ahora es solo con abogados” y,

“Cadena de mentiras, ahora así se llaman los Aguilar”.

Aunque Ángela Aguilar no ha confirmado dicha entrevista, ya hay expectativa e interés en plataformas digitales, mientras algunos esperan que se aclaren las cosas, otros más piensan que solo “se hundirá” más el barco de los Aguilar.

