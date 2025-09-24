Angélica Vale no quiere que la comparen con Ángela Aguilar: “No me sentaría con Ángela el día de hoy”

Angélica Vale, reconocida actriz, comediante y presentadora mexicana, se encuentra en el ojo del huracán tras deslindarse públicamente de Ángela Aguilar, cantante de regional mexicano y figura constante en la polémica. A través de un vídeo, Vale lanzó fuertes declaraciones contra la hija de Pepe Aguilar, afirmando que no volvería a entrevistarla. ¿Qué mas dijo la protagonista de La fea más bella?

Angélica Vale destapa que su exvecino era una estrella internacional que la hizo mudarse. / Instagram: @angelicavaleoriginal

¿Por qué Ángela Aguilar se ha ganado el ‘hate’ del público?

La cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, lleva más de un año en medio de críticas y señalamientos en los que principalmente se relacionan con Christian Nodal y su matrimonio.

Aquí te compartimos algunas de sus polémicas más recientes y posiblemente las razones por las que se ha ganado una imagen negativa frente al público:



Ángela Aguilar y su matrimonio con Christian Nodal su matrimonio se consumó cuando apenas Nodal tenía unas tres semanas de haber terminado con Cazzu .



. Posible compra de ‘bots’ : Todo inició con un video publicado por la usuaria de TikTok “Paula Muro”, quien afirmó haber notado que la mayoría de los nuevos seguidores de Ángela Aguilar eran cuentas recientes, con nombres al azar y sin contenido, características comúnmente asociadas a bots . Luego de que su video se hiciera viral, numerosos usuarios afirmaron haber verificado la cuenta de la cantante por su cuenta, encontrando patrones similares en los perfiles que la seguían.



: Todo inició con un video publicado por la usuaria de TikTok “Paula Muro”, quien afirmó haber notado que la mayoría de los nuevos . Luego de que su video se hiciera viral, numerosos usuarios afirmaron haber verificado la cuenta de la cantante por su cuenta, encontrando patrones similares en los perfiles que la seguían. Conciertos en Estados Unidos: Otro de los momentos polémicos en últimos meses fue el de su gira “Libre corazón” donaría un dólar por cada boleto vendido según Billboard. Aunque fans señalaron que era una estrategia para vender más entradas, lo cierto es que algunas fechas han sido canceladas, presuntamente por poca venta.

Te puede interesar: Florinda Meza estalla contra críticas a Ángela Aguilar por “roba maridos": “Sean más feministas”

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Angélica Vale no quiere que la comparen con Ángela Aguilar?

Todo comenzó cuando internautas revivieron una vieja entrevista entre Angélica Vale y Ángela Aguilar, en la que la joven cantante criticaba la música actual. En su momento, Vale celebró sus comentarios, pero en el contexto actual, el fragmento ha resurgido con un nuevo matiz.

“A cada rato me siguen funando que si Ángela, pero a ver ni es mi hija, ni es mi sobrina, o sea a ver, creo que no me sentaría con Ángela el día de hoy porque creo que lo mejor que puede hacer es ya no hablar, ya no decir cosas por favor. La verdad es que no sabíamos de todo esto que iba a pasar, híjole se enamoraron qué hacemos, ¿no? Lo que pasa es que no se ayudan, no se han ayudado con tantos ‘dimes y diretes’. Esas entrevistas las hice cuando Ángela tenía 15 años, osea estaba empezando” Ángela Aguilar

Las redes sociales respondieron al respecto y, aunque reconocieron que la actriz admitiera su error en aquella entrevista, le señalaron que no decía la verdad, ya que no tenía 15 años cuando se convirtió en esposa de Nodal, sino que ya había cumplido 20.

Es por eso que en comentarios algunos atacaron a Vale, pues también la compararon con Aguilar, luego de que Ninel Conde en compañía de Gustavo Adolfo Infante, revelara que José Manuel Figueroa (su pareja hace años), presuntamente le fue infiel con Angélica Vale.



“Amante discriminando a la otra amante”,

“Ahora ya la desconoció, bien doble cara” y,

“Amo que lo diga la amante de José Manuel Figueroa.”

Te puede interesar: Angélica Vale revela el secreto de cómo logró bajar 25 kilos ¡sin cirugía!

¿José Manuel Figueroa le fue infiel a Ninel Conde con Angélica Vale?

En el programa El minuto que cambió mi destino, Ninel Conde confesó a Gustavo Adolfo Infante que decidió poner fin a su romance con José Manuel Figueroa luego de enterarse de que la había engañado con Angélica Vale.

Según relató, el hijo de Joan Sebastian viajó con Angélica a Los Ángeles, donde estuvieron muy cercanos, mientras ella permanecía en México.La actriz calificó la experiencia como muy dolorosa, lo que la llevó a romper su compromiso con el intérprete de música regional.

“Según yo (me fue infiel) con Angélica Vale, con Angélica, pues se fue a Los Ángeles, y los caché, bueno, lo caché a él, a ella quién sabe lo que le dijo” Ninel Conde

Así es como Angélica Vale regresa a la polémica, entre comparaciones y críticas por parte de usuarios en redes sociales. ¿Hasta dónde llegará?

Lee: Angélica María rompe el silencio y desmiente a Poncho de Nigris por supuesto romance con Angélica Vale